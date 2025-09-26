Mundial de natação paralímpica: Brasil mira top-5 no último dia

A única atleta já garantida na final é Mayara Petzold, nos 50 m borboleta da classe S6 (deficiências físico-motoras de grau intermediário). Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, Mayara ficou com o bronze. Confira, abaixo, os horários das disputas por medalha deste sábado.

6h59 - 400m livre S11 - Matheus Rheine (se avançar)

7h29 - 50m borboleta S6 - Mayara Petzold (final direta)

7h33 - 50m borboleta S6 - Gabriel Melone (se avançar)

7h37 - 50m livre S9 - Mariana Gesteira (se avançar)

7h56 - 100m livre S5 - Alessandra Oliveira (se avançar)

8h01 - 100m livre S5 - Samuel Oliveira (se avançar)

8h07 - 200m livre S4 - Lídia Cruz e Patrícia Pereira (se avançarem)

9h15 - 100m borboleta S14 - Ana Karolina Soares (se avançar)

9h20 - 100m borboleta S14 - Arthur Xavier e Gabriel Bandeira (se avançarem)

A melhor campanha do Brasil em mundiais paralímpicos de natação foi em 2022, na Ilha da Madeira, em Portugal, quando a delegação conquistou 53 medalhas, sendo 19 de ouro, ficando no terceiro lugar do quadro - a China não enviou atletas para aquela edição. Em 2023, com presença dos chineses, o país ficou na quarta posição, alcançando 46 pódios e ficando 16 vezes no topo.

Nesta sexta-feira (26), o país teve aproveitamento quase perfeito, com 11 dos 12 nadadores que disputaram finais conquistando pódios. Foram cinco medalhas: três individuais (dois ouros e uma prata) e duas (ambas de prata) em revezamentos. Destaque para o terceiro ouro de Gabriel Araújo em Singapura, agora nos 50 m costas da classe S2 (deficiências físico-motoras severas); e para Mariana Gesteira, que venceu os 100 m costas da classe S9 (comprometimento motor de grau moderado).

"Em 2020, eu me mudei para Juiz de Fora [MG], cidade do Fábio [Antunes, treinador], onde moro atualmente para ter uma rotina de treino, uma disciplina. Ele montou uma rotina, uma equipe multidisciplinar para isso. Boa parte dela está comigo até hoje. Isso é importante. É um trabalho coletivo e que vem dando certo", celebrou Gabrielzinho, em depoimento ao site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

"Já estava com o melhor tempo do mundo esse ano, tinha uma responsabilidade. Foi a prova que eu mais treinei. Tinha uma pressão e eu senti um pouco. Senti uma sensação boa durante a prova. Eu tenho muito essa coisa de percepção e hoje acordei olhando para o dia e sentindo que era o meu dia. E, graças a Deus, foi", destacou Mariana, também à página do CPB.

Nos 50 m costas da classe S1, que reúne os atletas com deficiências motoras mais severas, José Ronaldo levou a prata. Mesma cor de medalha dos revezamentos 4x100 m medley da classe S14 (deficiência intelectual), que reuniu Arthur Xavier, Ana Karolina Soares, Beatriz Flausino e Gabriel Bandeira; e 4x100 m livre para nadadores cegos e com baixa visão, na qual o Brasil foi representado por Carol Santiago, Lucilene Sousa, Douglas Matera e Matheus Rheine.