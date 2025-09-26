Topo

Notícias

Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Homem confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar mala com drogas até Genebra - Getty Images
Homem confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar mala com drogas até Genebra Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 13h05

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal um homem canadense acusado de tráfico internacional de drogas.

O que aconteceu

Homem foi preso há quase um ano, em 3 de setembro de 2024, em flagrante, no aeroporto internacional de Belém. Ele foi solto após audiência de custódia.

Droga foi encontrada durante abordagem do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. Segundo registros do caso, o homem foi selecionado para inspeção enquanto estava no momento de saída para Lisboa, em Portugal.

Foram encontradas duas embalagens plásticas com 4,25 quilos de drogas após a inspeção em sua mala, segundo o MPF. O material estava forrado com papel carbono e melados de substância oleosa. Os laudos periciais resultaram positivo para cocaína.

Acusado relatou que viajou do Canadá para São Paulo, local onde recebeu a mala. No interrogatório, segundo o MPF, o homem confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar o material até Genebra, na Suíça, com parada em Lisboa e escala prevista em Londres, na Inglaterra.

O MPF disse que a comprovação do crime está certificada pelos termos de depoimento dos policiais federais, pelos laudos periciais e pelos termos de apreensão. A autoria é considerada incontestável, decorrente da situação de flagrância e da confissão do acusado. O órgão ainda pediu a comunicação da denúncia à embaixada do Canadá para conhecimento e acompanhamento.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Motta sobre Lula: 'Eleito 3 vezes, já caminhando para sua 4ª eleição'

Há indícios de que suspeito preso atirou em Ruy Ferraz, diz Derrite

Dragão azul venenoso ressurge no litoral e Espanha aciona bandeira vermelha

Governo Trump restringe carteira de motorista comercial para não americanos

Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Netanyahu rejeita um Estado palestino e quer 'terminar o trabalho' em Gaza rapidamente

Pasta da Saúde quer reduzir recusa à doação de órgãos e priorizar transplantes para crianças

É falso que adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita

Barroso canta sambas clássicos em festa de despedida da presidência do STF

Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

Eslováquia aprova emenda constitucional que restringe direitos LGBTQIA+