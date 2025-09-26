MP-SP intima esposa de Nunes a depor, sob risco de condução coercitiva

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) intimou pela segunda vez a primeira-dama de São Paulo, Regina Carnovale Nunes, para que preste depoimento em inquérito civil aberto contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A promotora quer ouvir Regina porque foi ela quem assinou o contrato de aluguel de um apartamento da empresa Imóveis Ravello onde ela e o marido moraram por quatro meses, em 2022.

A Imóveis Ravello é de propriedade do empresário Fernando Marsiarelli, dono da construtora FFL Sinalização Comércio e Serviços, empresa que mais assinou contratos emergenciais na primeira gestão de Nunes. Foram R$ 624 milhões em quatro anos (2021-2024).

Regina havia sido intimada em agosto mas, como não compareceu, a promotora de Justiça Karyna Mori, responsável pelo inquérito, registrou em ofício que ela poderá ser alvo de condução coercitiva se faltar novamente.

A intimação é para que a primeira-dama compareça ao MP em 2 de outubro. O inquérito foi aberto em janeiro.

"Caso os intimados não compareçam ou não justifiquem a ausência, a promotora de Justiça pode determinar a expedição de ofício à Polícia Militar para que realize a condução coercitiva das testemunhas, para que sejam ouvidas", informou o MP em nota ao UOL.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, no caso investigado, Nunes só pagou uma parcela do aluguel devido ao dono do imóvel.

A maior parte teria sido quitada pela imobiliária, de propriedade do empresário Ronaldo do Prado Farias, que já teve contratos com creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo e foi diretor da SP Obras.

O inquérito civil do MP-SP apura se houve improbidade administrativa nessa relação entre os empresários e o prefeito. Eles negam haver irregularidades.

Em nota enviada ao UOL, os advogados de Regina Carnovale Nunes disseram que a ameaça de condução coercitiva é de "indiscutível ilegalidade" e viola o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o assunto.

Os advogados disseram ainda que não há "justa causa" para a continuidade das investigações.

"Já foram prestados todos os devidos esclarecimentos por escrito, e foram juntadas dezenas de documentos que evidenciam, de maneira induvidosa, a inexistência de qualquer ilicitude na locação do imóvel em que residiram por poucos meses", escreveram em nota ao UOL.

Um dia antes da data marcada para o primeiro depoimento da esposa do prefeito, em agosto, seus advogados enviaram informações por escrito ao MP-SP.

Segundo a defesa, não houve contato entre a família de Nunes e Marsiarelli, já que o aluguel do imóvel foi acertado com a imobiliária Lopes Invest House.

Os advogados informaram que três quartos do aluguel foram pagos pela própria imobiliária porque Nunes tinha crédito junto à empresa. O pagamento dos aluguéis foi uma forma encontrada por eles de amortizar parte da dívida, segundo a petição.

Questão jurídica

Há dúvida sobre a possibilidade da condução coercitiva - e, portanto, da efetividade da intimação - da esposa de Nunes.

O inquérito não formaliza se Regina é investigada ou testemunha.

Em 2018, o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu a condução coercitiva de investigados, por eles não poderem ser obrigados a produzir provas contra si.

Mas tanto a Lei Orgânica Nacional do MP quanto a Lei Orgânica do MP-SP autorizam os promotores de Justiça a requisitarem a condução coercitiva de testemunhas diretamente à polícia, sem passar pelo Judiciário.

Em petição enviada ao MP-SP há uma semana, após a menção à possibilidade de condução coercitiva, o advogado Daniel Bialski, que representa Nunes e a esposa no caso, pediu que Regina seja dispensada de comparecer, já que a situação jurídica dela não está clara no inquérito.

Para Bialski, Regina deveria ser tratada como investigada, já que ela é "figura central nas tratativas para o aluguel do imóvel" objeto da investigação.

"Não obstante sua convocação na condição de testemunha, depreende-se do contexto fático que a peticionária [Regina], efetivamente, ocupa a posição de investigada no presente inquérito", diz o advogado.

"Não há outra conclusão que não seja que a peticionária figura como investigada nestes autos, considerando que o contrato apurado foi firmado em seu nome e todas as tratativas para aluguel do imóvel foram realizadas por ela."

E aí, argumenta Bialski, ela não pode ser forçada a comparecer para depor, por causa das decisões do Supremo sobre a condução coercitiva de investigados.

Caso ela seja mesmo testemunha, continua o advogado, ela também não poderia ser obrigada a ir depor. Segundo ele, o CPC (Código de Processo Civil) diz que um cônjuge não pode ser obrigado a depor contra o outro - o CPP (Código de Processo Penal) tem previsão parecida.

Na nota enviada ao UOL, o MP-SP informou que Regina é testemunha do caso.

Tentativa de ouvir

O intermediário do contrato foi o empresário Luciano do Prado Farias, sócio da imobiliária - também intimado a depor no dia 2 de outubro, sob pena de condução coercitiva.

O total cobrado de Nunes foi R$ 48 mil pelos quatro meses de aluguel. Mas ele pagou R$ 13 mil. Os demais R$ 35 mil foram arcados pela própria Lopes.

De acordo com a defesa do prefeito, isso aconteceu porque Nunes tinha crédito com a imobiliária, e o pagamento dos aluguéis teria sido uma forma de amortização de parte da dívida.

Na petição enviada ao MP-SP em agosto, Bialski pediu que Regina e Nunes fossem dispensados de ir depor porque apenas repetiriam o que estava sendo afirmado por ele, por escrito. Nunes não foi intimado novamente.