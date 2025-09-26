Motta sobre Lula: 'Eleito 3 vezes, já caminhando para sua 4ª eleição'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que Lula caminha para "sua quarta eleição".

O que aconteceu

Motta comentava desafios da Câmara com polarização política e citou indiretamente o presidente Lula (PT). "Nós temos pela primeira vez o presidente da República três vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua quarta eleição, já em processo de reeleição", afirmou.

Segundo Motta, o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e as sanções do EUA impactam as discussões na Câmara. "Tudo que se discute acaba nesse debate da radicalização, da polarização, tomando espaço de momentos para estar discutindo outras pautas importantes", disse o presidente da Casa, durante um evento sobre segurança pública organizado pela Comunitas.

Presidente do PSD, Gilberto Kassab estava no evento. "Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite", afirmou a jornalistas. Também estavam no evento Eduardo Leite (PSD-RS), Eduardo Riedel (PP-MS), Mauro Mendes (União-MT), Raquel Lyra (PSD-PE) e Rafael Fonteles (PI-PT), além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), e do Recife, João Campos (PSB).

Presidente da Câmara diz que a Casa é "onde a radicalização grita mais forte". Sem citar as críticas à Câmara após a aprovação da PEC da Blindagem (enterrada depois na Comissão de Constituição de Justiça do Senado), ele afirmou que a Casa por tem o "maior volume de representação".

Segundo Motta, a escolha do relator da PEC da Segurança Pública foi para distanciar o debate da polarização. O deputado federal Mendonça Filho (União-PE) ficou com a relatoria do texto, que reorganiza as forças de segurança.

Combate ao crime organizado

Motta afirmou que é preciso "sufocar o dinheiro" lavado por organizações criminosas para enfrentar o crime. O presidente da Câmara citou que hoje muitos grupos criminosos se infiltraram em áreas da sociedade.

Nessa ameaça do narcoestado, vai ter o Congresso financiado pelo crime organizado, vai ter depois o presidente do Senado financiado pelo crime organizado, o presidente da Câmara financiado pelo crime organizado Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Ele rejeitou as críticas de que a Casa não está discutindo a PEC da Segurança. O relator do texto, também presente no evento, afirmou que vai construir um projeto "ousado" e que hoje o "Brasil incentiva a criminalidade por meio do impunidade".

Kassab fez um apelo para que a proposta seja votada ainda neste ano. Segundo ele, caso a PEC seja jogada para 2026, há grandes chances de não passar por se tratar de um ano eleitoral.