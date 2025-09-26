PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Além de postos de combustíveis, a Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira, descobriu uma lista de motéis no estado paulista que seriam usados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavar dinheiro do crime organizado.

O que aconteceu

O alvo da ação foi o empresário Flávio Silvério Siqueira. A Receita Federal e o Ministério Público cumpriram ontem 25 mandados de busca e apreensão ligados a ele nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Ele é investigado por operar uma "complexa rede" que colabora para a lavagem de dinheiro da facção. Segundo os órgãos investigadores, por meio de pessoas relacionadas, ele comanda lojas de franquias, motéis e empreendimentos imobiliários ligados ao PCC.

Mais de 60 motéis foram identificados. A maioria está em nome de laranjas e teve uma movimentação de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024. Os estabelecimentos distribuíram R$ 45 milhões em lucros e dividendos para sócios, que tiveram seus patrimônios aumentados significativamente.

Até restaurantes dentro dos móteis são suspeitos de participação no esquema. Ainda de acordo com a Receita Federal, um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões entre 2022 e 2023.

Compras feitas pelos CNPJs dos motéis chamaram a atenção. Um deles adquiriu um imóvel de R$ 1 milhão em 2021, outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023. Além deles, um terceiro obteve um iate de 23 metros e depois o transferiu para uma empresa de fachada.

O UOL entrou em contato com 12 motéis que tiveram seus nomes divulgados em um documento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Veja alguns motéis da lista

Motel Maramores (Maramores Empreendimentos Hoteleiros) em Ribeirão Pires

Motel Paris (Motel Uma Noite em Paris) em Itaquaquecetuba

Motel Chamour no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo

Motel Casual em Santo André

Motel Casual em Santo André Imagem: Reprodução / Google Street View

Motel Fest (Sunny Empreendimentos Hoteleiros) em Santo André

Mille Motel no Jardim São Paulo, na zona leste da capital paulista

Motel Karina (Marine Empreendimentos Hoteleiros) em São Bernardo do Campo

Karina Motel Imagem: Reprodução / Google Street View

Las Brisas Motel (Ceesar Park Empreendimentos Hoteleiros) na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo

Las Brisas Motel Imagem: Reprodução / Google Street View

Motel Vison em Guarulhos

O Segredo Motel (Sodoma Motel) em Itaquera

Anonimato Motel (RCS Empreendimentos Hoteleiros) em Santos

Motel Anonimato em Santos Imagem: Reprodução / Google Street View

Motel Ele Ela (São Vicente Empreendimentos Hoteleiros) em São Vicente

Motel Ele Ela em São Vicente Imagem: Reprodução / Google Street View

Como o esquema funcionava?

Crime foi descoberto após maquininhas de cartão ligadas a postos serem encontradas em casas de jogos de azar em Santos. Na ocasião, os donos dos estabelecimentos afirmaram que desconheciam a conta que recebia os valores.

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação do Gaeco. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a BK Bank.

Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a ação de ontem é um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.

O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema. Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal

O UOL busca a defesa de Flávio. Ontem, a BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa."