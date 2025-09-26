Topo

Notícias

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

26/09/2025 15h25

O governo de Cuba informou nesta sexta-feira (26) a morte, aos 78 anos, da americana Joanne Deborah Byron, conhecida como Assata Shakur, ativista dos direitos da população negra que viveu refugiada na ilha por mais de 40 anos.

"Em 25 de setembro de 2025 faleceu em Havana, Cuba, a cidadã americana Joanne Deborah Byron, 'Assata Shakur', em consequência de problemas de saúde e de sua idade avançada", informou a chancelaria cubana em comunicado publicado em seu site.

Em maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, denunciou na rede X que o "regime cubano" continuava "dando refúgio a terroristas e criminosos, incluindo fugitivos dos Estados Unidos".

"Temos a obrigação diante das vítimas e do povo americano de manter nosso compromisso inabalável de exigir responsabilidades ao regime cubano", acrescentou Rubio, ao publicar uma foto de Shakur e outra de um policial assassinado em 1973.

Em 2013, o FBI incluiu Joanne Deborah Byron, também conhecida como Joanne Chesimard, em sua lista de terroristas mais procurados, tornando-a a primeira mulher a integrar o registro.

Byron era membro da organização armada Exército de Libertação Negra quando, em 2 de maio de 1973, confrontou com dois cúmplices uma patrulha policial em uma estrada de Nova Jersey.

No tiroteio, um policial e um membro do grupo morreram. Byron foi presa em 1977, acusada de assassinato e condenada à prisão perpétua, mas fugiu do presídio menos de dois anos depois.

Ela foi localizada em Cuba em 1984 e entrou para a lista dos 25 fugitivos mais procurados pelo FBI, que ofereceu uma recompensa de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) por informações sobre seu paradeiro.

A ativista viveu sob o nome Assata Shakur, segundo o FBI. O órgão estima que outros americanos procurados pela Justiça também vivem refugiados na ilha.

rd-jb/lp/dga/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista

Quem foi Cria, chefe do TCP morto, temido por moradores na Maré

Lukashenko diz que Putin tem uma proposta para Ucrânia que Trump conhece