Minério de ferro fecha semana em queda em Dalian com peso das tarifas da UE

26/09/2025 08h23

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta sexta-feira, interrompendo uma recuperação sustentada de quatro semanas e encerrando a semana em baixa, pressionados pelo plano da Comissão Europeia de impor tarifas elevadas sobre as importações de aço da China.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuou 1,74%, a 790 iuanes (US$110,74) a tonelada, e encerrou a semana com queda de 1,12%.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,33%, para US$105,25 a tonelada, e deve encerrar a semana com perda de 0,43%.

A Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados nas próximas semanas, de acordo com o diário de negócios alemão Handelsblatt.

A medida visa limitar as importações de aço e proteger os produtores domésticos, já que o excesso de capacidade global continua a pressionar as margens de lucro.

Analistas estimam que as exportações de aço da China atingirão um recorde este ano, uma tendência exacerbada pela demanda fraca no setor imobiliário doméstico.

A restrição às importações de aço da China tem como objetivo principal apoiar os produtores nacionais de aço e garantir a sobrevivência das indústrias locais, disse um trader baseado em Cingapura, sob condição de anonimato, pois não está autorizado a falar com a imprensa.

Essas medidas refletem preocupações crescentes, conforme as economias ocidentais reconhecem cada vez mais a importância de manter alguma capacidade de fabricação doméstica para resiliência estratégica, acrescentou o trader.

Os estoques dos cinco principais produtos de aço-carbono nas usinas siderúrgicas chinesas aumentaram 0,7% em relação à semana anterior, de 19 a 25 de setembro, revertendo as quedas observadas nas duas semanas anteriores, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

Analistas do ANZ observaram que o ritmo de crescimento dos estoques se acelerou nas últimas semanas, dando suporte aos mercados de aço e de matérias-primas.

(Reportagem de Lucas Liew)

