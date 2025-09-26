Topo

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

26/09/2025 15h22

O México propôs à China uma "mesa de trabalho" sobre seu projeto de aumentar tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial, disse a presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (26), depois que Pequim anunciou uma investigação sobre o assunto.

O Congresso bicameral mexicano está prestes a analisar uma proposta de lei para elevar as taxas de importação para níveis de 50%, com o argumento de reforçar a produção nacional, mas que, segundo analistas, responderia mais às pressões dos Estados Unidos.

"Nós estamos propondo uma mesa de trabalho de alto nível para poder conversar" e a oferta já foi apresentada à embaixada chinesa, disse a mandatária em resposta a perguntas de jornalistas durante sua coletiva de imprensa matinal.

Ela explicou que as importações do México aumentaram 183% nos últimos quatro anos e que o objetivo é aumentar o saldo positivo da balança comercial do país, atualmente mínimo.

"Nos interessa ter mesas de trabalho onde eles compreendam a situação que estamos vivendo", acrescentou Sheinbaum, descartando a existência de tensões com a China.

Após o anúncio da iniciativa do governo mexicano em 10 de setembro, Pequim alegou que se tratava de uma "coerção" e, na quinta-feira passada, anunciou uma investigação sobre o que considera serem "medidas restritivas" que prejudicariam "gravemente os interesses comerciais" das empresas chinesas.

O plano de aumentar as tarifas foi divulgado em meio às exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que seus parceiros comerciais aumentem as tarifas cobradas da China.

O gigante asiático é o maior exportador para o México sem acordo comercial e ganhou terreno principalmente no setor automotivo, cujas vendas cresceram quase 10% em 2024. Os veículos leves pagariam uma tarifa de 50%, contra a faixa atual de 15% a 20%.

O projeto também prevê aumentar das tarifas para Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia, que também não têm acordo comercial com o México.

