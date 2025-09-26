Topo

Notícias

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, presta depoimento à CPMI - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, presta depoimento à CPMI Imagem: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

26/09/2025 16h23Atualizada em 26/09/2025 16h23

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou hoje para manter sua decisão que mandou prender os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e Maurício Camisotti. Os dois são investigados por suspeita de terem participado do esquema de fraudes no INSS.

O que aconteceu

Mendonça colocou a decisão para ser avaliada pelos colegas em plenário virtual. Por ser o relator, ele é o primeiro a votar. O caso está na Segunda Turma do STF, da qual fazem parte Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Kassio Nunes Marques. Os dois foram presos em 12 de setembro por ordem de Mendonça.

Os outros 3 ministros têm até 3 de outubro para votar. Gilmar se declarou impedido.

Os empresários foram presos após a PF apontar que estavam dilapidando patrimônio e seguiam cometendo crimes. Eles já haviam sido alvos de buscas da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela PF em vários estados.

Como bem aponta a PGR, em análise incipiente e precária, inerente à cognição sumária, típica das medidas de natureza cautelar, a Polícia Federal apresenta evidências suficientes para corroborar a hipótese de que, em tese, os investigados prosseguiriam ainda a praticar delitos, notadamente buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso.
André Mendonça, ministro do STF, na decisão

Quem são os presos

A PF aponta desvio de R$ 53 milhões por Antunes. A PF aponta o "Careca do INSS" como um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

Discussão em depoimento à CPMI do INSS. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente ontem.

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário do relator da CPMI que deu início à confusão na sessão no Senado.

O advogado do empresário se exaltou e, aos gritos, pediu a palavra, que foi negada. "Não posso admitir que ele fale assim com meu cliente", reclamou Cleber Lopes.

"Você não admite nada aqui, não", respondeu o deputado federal Zé Trovão (PL-SC). O parlamentar levantou da cadeira, foi em direção ao advogado e, com dedo em riste, discutiu com ele. "Vossa Excelência me respeite. O senhor está faltando com respeito ao Parlamento", disse o parlamentar. Presidente da sessão no momento, o deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) precisou pedir ajuda da Polícia Legislativa para conter os ânimos.

Na CPMI, ele negou crimes e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.

Empresas de Camisotti são investigadas por suspeita de serem utilizadas para desviar dinheiro dos aposentados. Entidades que fraudaram descontos em folha fizeram repasses de R$ 43 milhões para empresas do grupo de Camisotti. A PF aponta que as entidades que fizeram repasses eram controladas por "laranjas" ligados ao empresário, incluindo parentes.

A defesa do empresário nega as acusações. Em nota, o advogado Pierpaolo Bottini tem dito que "seu cliente sempre esteve à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Fazendeiros do Panamá adaptam suas fazendas para proteger onças-pintadas

Nunes diz que maioria do MDB quer apoiar oposição a Lula e que Tarcísio tem 'maior simpatia'