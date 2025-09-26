Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou hoje para manter sua decisão que mandou prender os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e Maurício Camisotti. Os dois são investigados por suspeita de terem participado do esquema de fraudes no INSS.

O que aconteceu

Mendonça colocou a decisão para ser avaliada pelos colegas em plenário virtual. Por ser o relator, ele é o primeiro a votar. O caso está na Segunda Turma do STF, da qual fazem parte Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Kassio Nunes Marques. Os dois foram presos em 12 de setembro por ordem de Mendonça.

Os outros 3 ministros têm até 3 de outubro para votar. Gilmar se declarou impedido.

Os empresários foram presos após a PF apontar que estavam dilapidando patrimônio e seguiam cometendo crimes. Eles já haviam sido alvos de buscas da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela PF em vários estados.

Como bem aponta a PGR, em análise incipiente e precária, inerente à cognição sumária, típica das medidas de natureza cautelar, a Polícia Federal apresenta evidências suficientes para corroborar a hipótese de que, em tese, os investigados prosseguiriam ainda a praticar delitos, notadamente buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso.

André Mendonça, ministro do STF, na decisão

Quem são os presos

A PF aponta desvio de R$ 53 milhões por Antunes. A PF aponta o "Careca do INSS" como um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

Discussão em depoimento à CPMI do INSS. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente ontem.

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário do relator da CPMI que deu início à confusão na sessão no Senado.

O advogado do empresário se exaltou e, aos gritos, pediu a palavra, que foi negada. "Não posso admitir que ele fale assim com meu cliente", reclamou Cleber Lopes.

"Você não admite nada aqui, não", respondeu o deputado federal Zé Trovão (PL-SC). O parlamentar levantou da cadeira, foi em direção ao advogado e, com dedo em riste, discutiu com ele. "Vossa Excelência me respeite. O senhor está faltando com respeito ao Parlamento", disse o parlamentar. Presidente da sessão no momento, o deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) precisou pedir ajuda da Polícia Legislativa para conter os ânimos.

Na CPMI, ele negou crimes e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.

Empresas de Camisotti são investigadas por suspeita de serem utilizadas para desviar dinheiro dos aposentados. Entidades que fraudaram descontos em folha fizeram repasses de R$ 43 milhões para empresas do grupo de Camisotti. A PF aponta que as entidades que fizeram repasses eram controladas por "laranjas" ligados ao empresário, incluindo parentes.

A defesa do empresário nega as acusações. Em nota, o advogado Pierpaolo Bottini tem dito que "seu cliente sempre esteve à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações".