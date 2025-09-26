Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

O capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos, sofreu uma lesão no "quadríceps esquerdo" e ficará afastado dos gramados "nas próximas semanas", anunciou nesta sexta-feira (26) o clube francês.

O PSG não informou quando aconteceu a lesão de Marquinhos, que jogou os 90 minutos da partida contra o Olympique de Marselha na segunda-feira (derrota de 1-0).

O defensor é o caso mais recente de lesão no PSG, ao lado do vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé (coxa), de Désiré Doué (panturrilha) e João Neves (coxa), que "continuam seus processos de recuperação", informou o PSG em um comunicado médico.

As baixas representam um duro golpe para o PSG, que recebe o Auxerre no sábado pelo campeonato francês, antes de visitar o Barcelona na próxima quarta-feira pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

