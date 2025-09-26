Maior desafio da PEC do fundo de reparação racial é discutir dilema

A tramitação da PEC 27/2024, que cria um fundo estimado em R$ 20 bilhões para promover a igualdade racial de brasileiros pretos e pardos, avança na Câmara dos Deputados. Uma comissão especial foi criada neste mês e a realização de diversas audiências públicas foram aprovadas com o intuito de discutir seu teor e possíveis aprimoramentos.

Diante da maneira distorcida com que o assunto se espalhou nas redes sociais, reforçando a ideia de que essa seria a "PEC do Fim dos Pardos", talvez o maior trabalho dos articuladores da proposta seja cuidar do já conhecido dilema sobre "quem é negro no Brasil", e não ter que saber de onde tirar ou arrecadar tanto dinheiro a fim para reparar as desigualdades diante dos séculos de escravidão.

A interpretação errônea de que a PEC proporia o "fim dos pardos" se deu porque o texto da proposta utiliza o termo "população negra". A "confusão", na verdade, se dá por conta da falta de conhecimento dos conceitos histórica e coletivamente criados - ou da intencionalidade em distorcer o debate.

Isso porque, conforme mostrou o UOL Confere, a estrutura da PEC segue as diretrizes do Estatuto da Igualdade Racial (Lei Nº 12.288), que define a população negra no país como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas - que são categorias previstas pelo IBGE, portanto, base para estudos e pesquisa raciais no país.

Metodologicamente, o IBGE não utiliza o termo negro ou negra. Oficialmente, o órgão trata como oficiais cinco cores/raças no Brasil. Além da preta e da parda, a indígena, a amarela e a branca. O Estatuto da Igualdade Racial, entretanto, fortalece o entendimento sociológico de raças e categoriza a população negra como "o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas".

Feito esse entendimento, o fio da meada passa a ser justamente a disputa narrativa sobre os conceitos que os termos carregam, um dilema eterno, mas que movimentos, entidades e sociedade têm construído caminhos concretos com o passar do tempo.

Na época em que o Estatuto foi criado, muita gente saiu do debate não convencido da elaboração oficial que passamos a ter. Para alguns, muitas perguntas permaneceram: pretos e pardos passam pelas mesmas situações? São ou se consideram semelhantes? É o tom da pele que dita a regra?

Com o debate de um fundo tão impactante como esse a todo vapor, as discordâncias de antes tendem a retornar para, novamente, disputar visões de mundo. É natural.

Mas a história já nos mostrou que quando se tenta colocar pretos e pardos em oposição, a tendência é que se esqueça o que torna suas vulnerabilidades semelhantes: o racismo, o real problema.

O cuidado deve estar em não perder ou desvirtuar os acúmulos e avanços feitos até então. O entendimento de coletividade possibilitou muitos avanços no combate às desigualdades estruturais. O que não significa, é claro, que não se deve olhar com cuidado possíveis especificidades de cada grupo para que a ânsia da coletividade não quebre a individualidade — e vice-versa. Questões pretas e questões pardas sempre estiveram e devem continuar em discussão.

As respostas não são simples, elas refletem a complexidade dos conceitos. O que não podemos perder de vista é que a confusão intencional é estratégia para que as lacunas nunca sejam preenchidas pelo que de fato é necessário e urgente: igualdade.

À nós, negros, fica a missão de estudar, questionar e contribuir na construção das ideias que fortaleçam.

PEGA A VISÃO

Meu foco é onde estão as pessoas negras, quero inspirar. Não é comum o caminho que trilhei. Moro em Nova York, criei uma produtora de games aqui, e quero que essa história chegue a quem realmente importa. Se minha história inspirar ao menos uma pessoa, já terá valido a pena. Raissa Leme

Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Raissa Leme, 29, é cocriadora de uma produtora de jogos em Nova York (EUA). Para ela, embora se considere uma pessoa que foi além de limites socialmente impostos, a ausência de referências no meio ainda pesa. Em Universa, ela falou mais sobre sua história para a jornalista Débora Alexandre. Leia Mais

