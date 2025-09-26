Corte internacional julga Brasil por morte de 96 bebês no Rio nos anos 1990

A CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) julga na manhã de hoje o caso das Mães de Cabo Frio, em que pelo menos 96 bebês morreram entre 1996 e 1997 em uma clínica neonatal em Cabo Frio, na Região dos Lagos (RJ).

O que aconteceu

Tema do julgamento em corte internacional é inédito em ação contra o Brasil. Esta é a primeira vez que o país pode ser responsabilizado por violações sistemáticas ao direito à saúde de recém-nascidos e pela dor de suas famílias, segundo a ONG Justiça Global, que representa a associação sem fins lucrativos Mães de Cabo Frio, que entrou com a ação.

Audiência ocorrerá em tribunal de Assunção, capital do Paraguai. O início da sessão está previsto para amanhã, às 8h30 (no horário de Brasília).

O caso destaca não somente as mortes, mas os impactos devastadores sobre as famílias ao longo de todos esses anos, exigindo medidas de reparação e o fortalecimento das políticas de saúde materna e neonatal.

ONG Justiça Global

Bebês foram vítimas de negligência médica e estatal, alegam famílias

Recém-nascidos morreram na UTI da Clipel (Clínica Pediátrica da Região dos Lagos), entre 1996 e 1997. A clínica era privada, mas recebia recursos do SUS.

Lá, contraíram infecções hospitalares. A denúncia, recebida em janeiro de 2000 pela CIDH, afirma que as infecções foram causadas por superlotação e irregularidades sanitárias.

Pais afirmaram no processo que médicos e enfermeiros "não seguiam medidas básicas de higiene". Segundo eles, os profissionais de saúde não usavam luvas nem lavavam as mãos antes de tocar nas crianças, também não trocavam ou desinfetavam seus aventais.

Responsáveis pela clínica e profissionais de saúde foram julgados por negligência médica. Em processos que correram na Justiça brasileira, no entanto, todos foram absolvidos de homicídio culposo.

Associação Mães de Cabo Frio também acusou o Estado brasileiro de falhar ao não cumprir o seu dever de fiscalizar. A entidade ainda aponta violações às garantias judiciais, atrasos injustificados nas investigações, ausência de exames no processo, adulteração de provas, perda de documentos, entre outras falhas.

Em sua defesa, o Estado alega que as mortes não foram consequência da ação de agentes públicos, mas de funcionários de uma clínica privada. Também alega que as autoridades nacionais atuaram corretamente quando foram acionadas.

O que diz a CIDH

Relatório da Corte apontou problemas no atendimento prestado pela Clipel em relatório divulgado em março do ano passado. Na avaliação do tribunal, "o Estado não adotou medidas efetivas para prevenir os danos à saúde e as mortes".

"Graves deficiências na investigação criminal" também foram destacadas. A organização internacional citou como exemplos "a falta de individualização das responsabilidades e a ausência de provas fundamentais".

As decisões judiciais não consideraram adequadamente as provas apresentadas e se basearam em relatórios deficientes das autoridades de saúde, o que levou à absolvição das pessoas acusadas e à improcedência das ações civis, evidenciando uma falta de diligência por parte do Estado na busca de justiça para as vítimas e suas famílias.

CIDH, em relatório

Para a organização internacional, além de tudo, o Brasil ainda culpou as mães. O relatório aponta que o país "violou o princípio de igualdade e não discriminação ao aplicar estereótipos de gênero ao culpar as mães pela morte de seus bebês".