Macêdo diz que passa por 'cerco político' no governo e que cargo é de Lula

O ministro Márcio Macêdo desconversa sobre saída da Secretaria-Geral - Lucas Borges Teixeira/UOL
O ministro Márcio Macêdo desconversa sobre saída da Secretaria-Geral Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

26/09/2025 14h48

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, afirmou hoje que passa por um "cerco político" no governo, em meio a especulações sobre sua saída.

O que aconteceu

Macêdo atribuiu as especulações sobre sua troca a um "fogo amigo" dentro do próprio governo. "Esse é um cerco político desde o início, já vai na nona onda, eu já posso pedir gol no Fantástico três vezes", disse, à imprensa, referindo-se ao pedido de músicas —não gols— no programa da Rede Globo, quando um jogador de futebol marca mais de três vezes na mesma partida.

Sua troca pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) é especulada desde o final do ano passado. Segundo a Folha de S. Paulo, Lula já teria avisado a aliados que faria a mudança depois que voltasse da viagem aos Estados Unidos.

Até então, segundo o ministro, não houve conversa. "Nunca teve discussão sobre isso, o presidente nunca tratou comigo sobre sair do ministério", afirmou, após evento no Palácio do Planalto.

Macêdo disse entender também que as trocas são do jogo. "Eu tenho um assunto muito bem resolvido na minha cabeça. O cargo é do presidente da República. O povo deu [a ele, com o voto] todo o direito de nomear, de tirar, colocar no lixo, fazer mudança a hora que ele quiser."

A possível chegada de Boulos teria dois desafios principais. São eles: solidificar a relação com movimentos sociais de porte nacional, que anda enfraquecida, e aumentar o contato com movimentos ligados à juventude.

O ministro refutou mais uma vez que tenha tratado sobre uma candidatura à Câmara dos Deputados. O UOL apurou que o ministro considera, sim, a ida, e, quem sabe, ao Senado, a depender do arranjo no estado, e isso seria incentivado pelo partido e pela cúpula do governo.

"Se eu vou disputar a eleição, se eu não vou disputar a eleição, quem é que vai definir [é o presidente]", disse. "Eu não tenho um projeto pessoal. Meu projeto é o projeto do Lula."

Se ficar e decidir concorrer, deixaria a pasta só no final de março no ano que vem. Preocupados com a ascensão da direita, petistas e governistas têm incentivado que todos os ministros com possibilidade de vitória para o Legislativo saiam para concorrer em 2026.

