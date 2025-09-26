Latam vai adicionar até 30 destinos no Brasil com encomenda de jatos da Embraer

Topo

SÃO CARLOS, São Paulo (Reuters) - A Latam Airlines vai receber os jatos E195-E2 encomendados junto à Embraer "relativamente rápido" e espera que a encomenda sirva para adicionar 25 a 30 destinos em sua malha aérea no Brasil, afirmou o presidente-executivo da operação brasileira do grupo chileno, Jerome Cadier, nesta sexta-feira.

"Uma importante parcela deles será entregue no próximo ano, até o final do próximo ano, e outra parte em 2027", disse o executivo, acrescentando que a empresa vai decidir nos próximos seis meses que rotas os jatos vão atender.

A unidade brasileira da Latam é a maior companhia aérea em atuação no Brasil em participação de mercado. A empresa anunciou na segunda-feira encomenda firme de 24 aviões E195-E2, com opções de compra de outras 50 aeronaves.

(Por Luciana Magalhães e Gabriel Araujo)

