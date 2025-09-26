Latam inaugura hangar de R$ 40 mi para ampliar maior centro de manutenção da América do Sul

A Latam inaugurou nesta sexta-feira, 26, o hangar 9 para expandir seu centro manutenção, o maior da América do Sul, localizado em São Carlos (SP). O investimento de R$ 40 milhões destinado ao projeto é o maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

Com a inauguração, o Latam MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota do Boeing 787 das afiliadas do grupo Latam realizadas anteriormente fora do Brasil.

O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da Latam Brasil e do vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin.

"É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que além da manutenção de excelência abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua", afirma o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier

Latam MRO de São Carlos

O Latam MRO de São Carlos foi inaugurado em fevereiro de 2001. Atualmente, é considerado um ativo estratégico para o grupo Latam.

Com 95 mil m², hoje conta com 9 hangares, 22 oficinas, empregando cerca de 2 mil profissionais e realizando mais de 60% das manutenções programadas de toda a frota do grupo Latam. É homologado por autoridades internacionais como EASA (Europa), FAA (EUA) e DGAC (Chile).

A expectativa é que a chegada dos jatos Embraer E195-E2 à frota da Latam, prevista para o segundo semestre de 2026, reforce o papel do Latam MRO de São Carlos como polo do desenvolvimento aeroespacial.