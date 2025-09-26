Topo

Notícias

Latam inaugura hangar de R$ 40 mi para ampliar maior centro de manutenção da América do Sul

São Carlos

26/09/2025 14h11

A Latam inaugurou nesta sexta-feira, 26, o hangar 9 para expandir seu centro manutenção, o maior da América do Sul, localizado em São Carlos (SP). O investimento de R$ 40 milhões destinado ao projeto é o maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

Com a inauguração, o Latam MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota do Boeing 787 das afiliadas do grupo Latam realizadas anteriormente fora do Brasil.

O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da Latam Brasil e do vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin.

"É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que além da manutenção de excelência abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua", afirma o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier

Latam MRO de São Carlos

O Latam MRO de São Carlos foi inaugurado em fevereiro de 2001. Atualmente, é considerado um ativo estratégico para o grupo Latam.

Com 95 mil m², hoje conta com 9 hangares, 22 oficinas, empregando cerca de 2 mil profissionais e realizando mais de 60% das manutenções programadas de toda a frota do grupo Latam. É homologado por autoridades internacionais como EASA (Europa), FAA (EUA) e DGAC (Chile).

A expectativa é que a chegada dos jatos Embraer E195-E2 à frota da Latam, prevista para o segundo semestre de 2026, reforce o papel do Latam MRO de São Carlos como polo do desenvolvimento aeroespacial.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano