Kremlin diz que falar em abater aviões russos é escalada grave das tensões

26/09/2025 11h57

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que falar em abater aviões militares russos sobre a Europa é imprudente, agressivo e marcou uma grave escalada de tensão perto da fronteira da Rússia.

"Declarações sobre abater aviões russos são, no mínimo, imprudentes e irresponsáveis. E, é claro, perigosas em suas consequências", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da TV estatal Pavel Zarubin.

A Bloomberg informou anteriormente que diplomatas europeus haviam alertado Moscou de que a Otan estava pronta para responder com força total contra violações de seu espaço aéreo, inclusive abatendo aviões russos.

Peskov repetiu a negativa de Moscou de que seus aviões de combate haviam invadido o espaço aéreo da Estônia na semana passada.

"Ouvimos as trocas de mensagens quando nossos aviões foram acusados de violar o espaço aéreo da Estônia. No entanto, absolutamente nenhuma evidência, muito menos uma evidência convincente, foi apresentada", disse ele.

"E, claro, tendo como pano de fundo tanta imprudência e declarações tão agressivas, esta é outra rodada muito significativa de escalada de tensões perto da nossa fronteira."

(Reportagem da Reuters)

