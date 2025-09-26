Topo

Notícias

Kremlin considera 'perigosa' a ideia de derrubar aviões russos após violações de espaço aéreo da Otan

26/09/2025 11h28

O Kremlin considerou, nesta sexta-feira (26), "perigosa" e "irresponsável" a ideia de derrubar aviões russos em caso de violação do espaço aéreo de países da Otan, uma possibilidade mencionada dias antes pelo presidente americano, Donald Trump. 

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou "declarações irresponsáveis sobre a necessidade de derrubar aviões russos". 

Peskov afirmou durante uma entrevista com a televisão pública russa que esses comentários "são, no mínimo, imprudentes, irresponsáveis e podem levar a consequências perigosas". 

bur/js/jvb/an/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

Agricultores franceses pressionam Macron contra acordo que favorece carne e açúcar do Mercosul

Netanyahu endurece na ONU; sanções ao Irã à vista

Adolescente forjou denúncia de estupro coletivo por vingança, diz polícia

Menina de 14 anos morre após cirurgias plásticas sem consentimento do pai

Suspeita de matar turista com 'Boa Noite, Cinderela' é condenada no Rio

Dia decisivo na ONU: Irã evitará reimposição de sanções?

Câmara: quem é Delegado Marcelo Freitas, relator do caso Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Ataque a escola de Sobral: suspeitos são identificados, mas estão foragidos

Trump assina ordem executiva que transfere operações do TikTok a aliados nos EUA

Paul Gallagher, irmão dos músicos do Oasis, se declara inocente de estupro e outras acusações