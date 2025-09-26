'Cartas marcadas': Josias critica escolha de 'amigo' em ação contra Eduardo

A escolha do deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil), aliado do bolsonarismo, como relator do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro indica um cenário de proteção ao parlamentar, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Freitas foi selecionado a partir de uma lista tríplice que incluía nomes oposicionistas, mas a decisão privilegiou um perfil próximo ao bolsonarismo. Para Josias, isso compromete a imparcialidade do Conselho de Ética.

Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.

Josias de Souza

O colunista aponta que Marcelo Freitas pode atuar em benefício de Eduardo Bolsonaro, seja produzindo um relatório brando, seja atrasando o processo para evitar a cassação ainda neste ano legislativo.

Então, ele pode ajudar o Eduardo Bolsonaro De duas maneiras, fazendo um relatório água com açúcar que desaconselhe a cassação do mandato ou, se julgar que isso seria um assinte grande demais para ser formalizado num relatório, ele pode jogar com o tempo, pode jogar com o prazo, ele tem aí 40 dias para apresentar o seu relatório, esse prazo é prorrogável por mais 40 dias, então ele pode empurrar isso com a barriga de modo a chegar no final do ano, jogar isso para o recesso parlamentar e o caso do Eduardo Bolsonaro seria empurrado para o início de 2026, quando o Congresso retornaria do recesso, lá em fevereiro.

Josias de Souza

Josias avalia que a Câmara pode preferir afastar Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas, preservando sua elegibilidade, enquanto a inelegibilidade definitiva dependeria do Supremo Tribunal Federal.

Então, o que se vislumbra é uma tentativa de impor ao Eduardo Bolsonaro uma cassação, não pela via do Conselho de Ética, mas pelo excesso de faltas, e isso o pouparia da inelegibilidade. Ele continuaria elegível nessa hipótese. Aparentemente, a Câmara quer empurrar esta atribuição de transformar o Eduardo Bolsonaro num político inelegível para o Supremo Tribunal Federal. Se a Câmara não impuser a ineligibilidade ao Eduardo Bolsonaro, o Supremo o fará.

Josias de Souza

