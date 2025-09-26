Irã deixa fotos de crianças mortas na guerra enquanto Netanyahu fala na ONU

O Irã, um dos países que boicotou o discurso de Benjamin Netanyahu hoje na Assembleia das Nações Unidas, deixou fotos de civis mortos na mesa vazia enquanto o primeiro-ministro de Israel falava.

O que aconteceu

"Assassinadas pelo regime de Israel", afirmava texto, em inglês, ao lado da foto de crianças. Algumas delas fotos mostram as crianças sorrindo, mas outras aparecem feridas nas imagens.

Agência de notícias estatal Irna falou sobre protesto de diplomatas e lembrou que Netanyahu é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. A Irna também lembrou das explosões de pagers que mataram membros do Hezbollah, fato que foi mencionado por Netanyahu durante o seu discurso.

Oficialmente, 610 civis morreram no Irã durante a guerra de 12 dias entre os dois países. Dessas, 13 eram crianças e 49 eram mulheres. A pessoa mais nova a morrer no confronto foi um bebê de dois meses.

Em discurso, Netanyahu deixou claro que vai continuar guerra em Gaza

Benjamin Netanyahu fala na Assembleia das Nações Unidas Imagem: REUTERS/Jeenah Moon

Netanyahu disse que Israel vai "finalizar o serviço" contra o Hamas e agradeceu ao apoio de Donald Trump com ataques. Ele mencionou o ataque dos EUA contra depósitos nucleares do Irã, chamando a ação de um "ato de bravura". Ele também lembrou que Trump sofreu tentativas de assassinato e as ligou a "inimigos em comum".

Não terminamos ainda. Os elementos finais do Hamas ainda estão na Cidade de Gaza. Eles querem repetir as atrocidades de 7 de outubro de novo e de novo. É por isso que Israel precisa terminar o trabalho. Queremos fazer isso o mais rápido possível.

Benjamin Netanyahu, em discurso na Assembleia Geral da ONU

Ele se dirigiu diretamente aos países que reconheceram o Estado Palestino afirmando que eles teriam "vergonha" da decisão no futuro. Netanyahu chamou a decisão de antissemita e disse que nem mesmo os palestinos concordam com uma decisão de dois estados.

Quando os terroristas mais selvagens do mundo comemoram sua decisão, isso mostra que vocês fizeram algo terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa [de reconhecer o Estado Palestino] que encoraja terrorismo contra judeus e pessoas inocentes de todo o mundo vai ser uma marca de vergonha em todos vocês.

Benjamin Netanyahu, em discurso na ONU

O primeiro-ministro também comparou a entrega de um estado palestino após o 7 de outubro à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Entregar um estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém após o 7 de outubro é como entregar à Al Qaeda um estado a uma milha de Nova York após o 11 de setembro", disse. O ataque terrorista contra Israel foi cometido pelo grupo extremista Hamas, e não pela população palestina como um todo.