Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 7,989 bilhões em agosto, afirma BC

Brasília

26/09/2025 09h05

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,989 bilhões em agosto, informou o Banco Central. O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pela pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 7,290 bilhões. A mediana das previsões era de US$ 6,050 bilhões, e o piso de US$ 5,60 bilhões.

No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 52,649 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 69,033 bilhões, o equivalente a 3,18% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,1% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro, divulgado na quinta-feira, 25.

Ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 161 milhões em agosto, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 592 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 304 milhões no mês passado. Em agosto de 2024, havia sido positivo em US$ 217 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 3,330 bilhões em agosto. No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 2,032 bilhões.

O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 1,625 bilhão no acumulado de janeiro a agosto de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 1,144 bilhão. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 9,258 bilhões.

