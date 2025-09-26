INSS já começou os pagamentos de setembro; veja calendário de repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para garantir mais praticidade e previsibilidade.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.

Para conferir a data correta do pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Os detalhes também podem ser consultados no site e no aplicativo Meu INSS, acessíveis por meio do CPF e senha cadastrada na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, também é possível atualizar informações cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis, com a ajuda da barra de pesquisa da ferramenta.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo