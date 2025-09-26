Topo

INSS já começou os pagamentos de setembro; veja calendário de repasses

INSS começa a pagar beneficiários nesta quinta (25) Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para garantir mais praticidade e previsibilidade.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.

Para conferir a data correta do pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Os detalhes também podem ser consultados no site e no aplicativo Meu INSS, acessíveis por meio do CPF e senha cadastrada na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, também é possível atualizar informações cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis, com a ajuda da barra de pesquisa da ferramenta.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

