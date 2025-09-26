Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina

Foi lançada nesta quinta-feira (25) a Cátedra Latino-Americana de Mídias Públicas, projeto acadêmico voltado à pesquisa e ao fortalecimento da comunicação pública na região. Trata-se de uma iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires (UBA) e da Associação de TVs Públicas e Culturais da América Latina (TAL), da qual a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) faz parte.

O evento online também marcou a criação do Diploma em Mídias Públicas na América Latina, programa de formação voltado a profissionais, gestores e estudantes interessados em políticas de comunicação. É a primeira ação prática da cátedra, que funcionará como espaço de reflexão e pesquisa sobre o tema.

"Esta iniciativa é vital não apenas para os veículos públicos em si, mas também para o nosso futuro, com base na democracia e no respeito à ciência. Que nossas sociedades possam, portanto, compartilhar de um futuro em que o bem comum seja a base de uma nova ordem mundial", acrescentou Ribeiro.

A cerimônia de lançamento reuniu representantes de universidades, centros de pesquisa e veículos públicos de diversos países. O diretor-geral da, Bráulio Ribeiro, ressaltou a importância da iniciativa, que recupera uma tradição de debates e integração política na comunicação pública.

O diretor executivo da TAL, Nicolás Schonfeld, ressaltou que a iniciativa será "um espaço de legitimação acadêmica do trabalho realizado no dia a dia dos meios públicos na América Latina". Ele destacou o caráter coletivo da construção e a diversidade de instituições participantes.

Diploma em Mídias Públicas

O curso Diploma em Mídias Públicas na América Latina será vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Jésica Tritten, docente universitária e produtora de televisões públicas responsável por iniciativas importantes na Argentina, apresentou a estrutura do curso e destacou a importância de discutir o tema a partir de uma vivência regional.

"Nos últimos anos, temos construído práticas e debates teóricos e políticos situados [regionalmente]. Dessa perspectiva, é necessário atualizar as discussões e aperfeiçoar as definições sobre os meios públicos latino-americanos", afirmou.

A formação tem início previsto para março de 2026 e duração até julho do mesmo ano. O curso é voltado para profissionais e gestores de emissoras públicas, estudantes, pesquisadores e demais interessados no tema. As inscrições serão abertas em breve, e mais informações podem ser consultadas neste link.

O gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC, Adriano de Angelis, integra o comitê acadêmico. O programa oferece um olhar crítico, latino-americano e contemporâneo sobre o ecossistema das mídias públicas, abordando desafios como soberania cultural, construção da cidadania e democracia, capitalismo de plataformas e inovação na produção audiovisual.

A formação será totalmente virtual e organizada em cinco módulos temáticos. As aulas semanais contam com docentes titulares e convidados de diversos países da América Latina. As aulas serão ministradas em português e espanhol.

De acordo com a ementa, "os diplomados estarão preparados para pesquisar sistemas e modelos comunicacionais públicos, assessorar processos de gestão, planejar e avaliar mídias públicas e realizar diagnósticos comunicacionais em mídias de massa, grupos e instituições culturais".