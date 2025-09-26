Topo

Notícias

Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina

26/09/2025 18h06

Foi lançada nesta quinta-feira (25) a Cátedra Latino-Americana de Mídias Públicas, projeto acadêmico voltado à pesquisa e ao fortalecimento da comunicação pública na região. Trata-se de uma iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires (UBA) e da Associação de TVs Públicas e Culturais da América Latina (TAL), da qual a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) faz parte.

O evento online também marcou a criação do Diploma em Mídias Públicas na América Latina, programa de formação voltado a profissionais, gestores e estudantes interessados em políticas de comunicação. É a primeira ação prática da cátedra, que funcionará como espaço de reflexão e pesquisa sobre o tema.

Notícias relacionadas:

A cerimônia de lançamento reuniu representantes de universidades, centros de pesquisa e veículos públicos de diversos países. O diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, ressaltou a importância da iniciativa, que recupera uma tradição de debates e integração política na comunicação pública.

"Esta iniciativa é vital não apenas para os veículos públicos em si, mas também para o nosso futuro, com base na democracia e no respeito à ciência. Que nossas sociedades possam, portanto, compartilhar de um futuro em que o bem comum seja a base de uma nova ordem mundial", acrescentou Ribeiro.

O diretor executivo da TAL, Nicolás Schonfeld, ressaltou que a iniciativa será "um espaço de legitimação acadêmica do trabalho realizado no dia a dia dos meios públicos na América Latina". Ele destacou o caráter coletivo da construção e a diversidade de instituições participantes.

Diploma em Mídias Públicas

O curso Diploma em Mídias Públicas na América Latina será vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Jésica Tritten, docente universitária e produtora de televisões públicas responsável por iniciativas importantes na Argentina, apresentou a estrutura do curso e destacou a importância de discutir o tema a partir de uma vivência regional.

"Nos últimos anos, temos construído práticas e debates teóricos e políticos situados [regionalmente]. Dessa perspectiva, é necessário atualizar as discussões e aperfeiçoar as definições sobre os meios públicos latino-americanos", afirmou.

A formação tem início previsto para março de 2026 e duração até julho do mesmo ano. O curso é voltado para profissionais e gestores de emissoras públicas, estudantes, pesquisadores e demais interessados no tema. As inscrições serão abertas em breve, e mais informações podem ser consultadas neste link.

O gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC, Adriano de Angelis, integra o comitê acadêmico. O programa oferece um olhar crítico, latino-americano e contemporâneo sobre o ecossistema das mídias públicas, abordando desafios como soberania cultural, construção da cidadania e democracia, capitalismo de plataformas e inovação na produção audiovisual.

A formação será totalmente virtual e organizada em cinco módulos temáticos. As aulas semanais contam com docentes titulares e convidados de diversos países da América Latina. As aulas serão ministradas em português e espanhol.

De acordo com a ementa, "os diplomados estarão preparados para pesquisar sistemas e modelos comunicacionais públicos, assessorar processos de gestão, planejar e avaliar mídias públicas e realizar diagnósticos comunicacionais em mídias de massa, grupos e instituições culturais".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

'Brasil vive uma epidemia de litigiosidade quantitativa e qualitativa', diz Barroso

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

UE quer "muro antidrones" para se defender da Rússia

Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS