Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

26/09/2025 10h42

A inflação nos Estados Unidos subiu em agosto, a 2,7% na comparação anual, a maior taxa registrada desde fevereiro, de acordo com o índice PCE publicado pelo governo nesta sexta-feira (26).

O índice PCE subiu 0,1 ponto-base em agosto, em comparação com 2,6% em julho, distanciando-se ainda mais da meta de 2% estabelecida pelo Fed, o órgão regulador da política monetária dos EUA. 

O índice PCE é a medida de inflação preferida do Fed. 

O aumento mensal dos preços também aumentou de 0,2% em julho para 0,3% em agosto. 

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, permaneceu estável em 2,9% ao ano, segundo o Departamento de Comércio dos EUA. 

Esses dados estão alinhados com as previsões dos mercados, de acordo com uma pesquisa entre analistas publicada pela MarketWatch. 

A maioria dos especialistas espera que os preços nos Estados Unidos subam devido ao impacto das tarifas de importação impostas por Donald Trump.

