Índices sobem conforme investidores avaliam dados de inflação

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, após dados de inflação dos EUA terem, em sua maioria, ficado em linha com expectativas, mas os índices registraram perdas na semana.

O índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, correspondendo às estimativas dos economistas consultados pela Reuters. Nos 12 meses até agosto, o PCE avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho. Os sólidos gastos dos consumidores dos EUA em agosto ressaltaram a resiliência da economia norte-americana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,59%, para 6.643,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,44%, para 22.482,44 pontos. O Dow Jones subiu 0,66%, para 46.250,88 pontos.