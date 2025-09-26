Ibovespa tem variação modesta com suporte de Petrobras, mas queda de Vale e tombo de Braskem

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha oscilação modesta nesta sexta-feira, com as ações da Petrobras entre os principais suportes, enquanto Vale recuava e Braskem afundava mais de 10% após anunciar que contratou assessores para avaliar opções para sua estrutura de capital.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,03%, a 145.355,11 pontos. O volume financeiro somava R$4,46 bilhões.

Wall Street tinha também uma sessão de variações modestas, tendo no radar dados de inflação nos Estados Unidos que aliviarem receios de que as pressões persistentes sobre os preços possam adiar os cortes de juros pelo Federal Reserve.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, mostrava acréscimo de 0,06%.

Nos EUA, o índice de preços PCE, medida de inflação preferida do Fed, subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o PCE avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

Na visão do economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, os dados dificilmente devem mudar a rota dos diretores Fed, "que já sinalizaram na semana passada a intenção de promover mais dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim do ano".

DESTAQUES

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,74%, endossada pelo sinal positivo nos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent subia 1,28%. PETROBRAS ON mostrava elevação de 0,77%.

- BRASKEM PNA recuava 10,32% após divulgar que contratou assessores financeiros e jurídicos para avaliar opções para sua estrutura de capital. Analistas do UBS BB também cortaram a recomendação das ações para neutra, reduzindo o preço-alvo de R$15 para R$10.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,39%, com o setor como um todo no azul. BRADESCO PN avançava 0,11%, BANCO DO BRASIL ON tinha acréscimo de 0,92% e SANTANDER BRASIL UNIT registrava acréscimo de 1,4%.

- VALE ON caía 2,11%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou em queda de 1,74%. A mineradora disse na véspera que concluiu descaracterização de 18 barragens a montante.

- COSAN ON perdia 1,61%, tendo ainda no radar plano de capitalização bilionária da companhia anunciado na segunda-feira, que será avaliado em assembleia de acionistas no dia 23 de outubro. RAÍZEN PN, joint venture da Cosan e da Shell, subia 1,96%, após cinco quedas seguidas.

- GPA ON valorizava-se 3,77%, retomando o sinal positivo após ajuste na véspera, quando caiu 2,3% após cinco pregões seguidos de alta. No dia 6 de outubro, a companhia realiza assembleia de acionistas para eleger um novo conselho de administração.

- AMBIPAR ON, que não está no Ibovespa, caía 6,13%, ampliando as perdas da véspera, após a companhia pedir e conseguir proteção judicial contra credores.

- AZUL PN, que não faz parte do Ibovespa, saltava 15,24%, após a Gol informar que a sua holding controladora Abra Group encerrou as discussões sobre uma combinação de negócios entre as companhias. GOL PN avançava 4,07%.