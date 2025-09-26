Topo

Ibovespa fecha quase estável com Vale ofuscando setor financeiro; Braskem desaba

26/09/2025 17h04

(Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta sexta-feira, com a queda de Vale compensando a boa performance do setor financeiro, em pregão também marcado pelo tombo de Braskem, após a petroquímica contratar assessores para avaliar opções para sua estrutura de capital.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,05%, a 145.377,95 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 145.145,81 pontos na mínima e 146.234,55 pontos na máxima do dia. Na semana, perdeu 0,33%.

O volume financeiro somava R$14,09 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

