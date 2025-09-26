Celular da Huawei que vira pequeno tablet está com R$ 4.000 de desconto

O Huawei Mate X6, celular com tela dobrável estilo fold (que abre como um livro), está com um desconto interessante na Amazon. Lançado por R$ 22.999, ele sai hoje por R$ 12.999,00 e ainda tem 90 dias de Amazon Music grátis incluso.

Na Shopee só o telefone sai por um pouco menos, R$ 11.949,00. Já testamos o modelo aqui no Guia de Compras UOL, e contamos abaixo nossas impressões.

O que gostamos

Design refinado. É um celular muito sofisticado. Só de olhar ou pegar na mão dá para perceber que ele é bem construído.

A traseira é de material com aspecto de couro, em duas opções de cores: vermelho com detalhes dourados ou preto com detalhes prata (minha favorita, que testamos). O acabamento parece bem durável e, por não envolver vidro, não corre o risco de quebrar.

O módulo redondo das câmeras lembra um relógio de luxo. Apesar de grande e mais evidente do que gostaria, é visualmente agradável.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmeras versáteis. O conjunto fotográfico do Mate X6 inclui cinco câmeras, sendo três traseiras:

Principal ultra abertura: 50 MP, f/1.4-f/4.0, OIS

Ultrawide: 40 MP, f/2.2

Telefoto: 48 MP, f/3.0, OIS (zoom de até 100x e modo macro)

O quarto "furo" é um sensor Ultra Chroma, usado para melhorar a precisão de cores. Gostei do aspecto das fotos, que ficam bem fieis à realidade, com alta qualidade e sem exageros de processamento.

Sobre o zoom, até 10x é ótimo, até 20x-30x é bom e depois disso há perda de qualidade mais evidente (como em todo celular com aproximação digital).

Também há duas câmeras frontais, uma na tela externa e uma na interna, ambas de 8MP, mais usadas para vídeo chamadas. Lembrando que, como em todo celular dobrável, há a interessante possibilidade de tirar selfies usando as câmeras traseiras, que têm mais qualidade e recursos, usando a tela externa para se ver.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Telas grandes. Aberto, vira um tablet, com display de 7,93 polegadas, ideal para jogar, ver filmes, navegar por planilhas ou visualizar mais de um app ao mesmo tempo.

Já a tela de fora tem 6,45 polegadas e pode ser usada para fazer qualquer coisa sem abrir o celular. Ambas usam tecnologia OLED e taxa de atualização de 120 Hz.

Bem fino. Tem espessura de 0,46cm (aberto) ou 0,98cm (fechado) e pesa 239 gramas. Ele abre suavemente e fica totalmente reto, deixando um vinco quase imperceptível na tela. Fechado, tem dimensões parecidas com a de um celular comum e não causa incômodo para segurar ou transportar.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Bateria com boa duração. 5.110 mAh de capacidade com tecnologia de silício-carbono, que mantém o celular fino e promete maior vida útil. Em um uso moderado, dura cerca de um dia e meio. Oferece carregamento rápido de 66W com fio e 50W sem fio e permite carregamento reverso.

Desempenho flui bem. Com processador Kirin 9020, o mais avançado da Huawei. Chegou em apenas uma opção de configuração: 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. Nos meus testes, não percebi nenhum travamento, lentidão ou aquecimento, mesmo em momentos multitarefas ou de uso intenso da câmera.

Proteção contra água. A certificação do modelo é IPX8. O vidro frontal Kunlun de segunda geração. A tela interna tem suporte de fibra de carbono.

Pontos de atenção

Novo sistema operacional. Devido a sanções impostas pelos Estados Unidos, a Huawei não pode utilizar serviços do Google. Na China, usa o sistema próprio HarmonyOS; no resto do mundo, optou pelo EMUI, baseado no código aberto do Android.

Ele chega com uma loja própria de aplicativos um pouco restrita, a AppGallery, mas também permite a instalação de outros apps via APK (formato de arquivo que suporta o Android) ou serviços como o Micro G, que faz integração com o Google. Dá certo trabalho mas resolve.

Sem 5G no Brasil. Apesar de conter a tecnologia, ele não é compatível com as antenas 5G do país no momento.

Valor é alto, mesmo para um dobrável. Porém, nesta oferta de lançamento, se torna uma opção interessante diante dos concorrentes Galaxy Z Fold, da Samsung, e Magic V3, da Honor.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem pode interessar?

Smartphones Huawei são conhecidos por sua alta qualidade e finalmente chegaram ao Brasil, para alegria de alguns fãs.

O Mate X6 é um dos dobráveis mais bonitos e elegantes que já testei, tem um conjunto de câmeras de respeito com zoom de 100x, desempenho consistente e boa duração de bateria.

O preço, porém, faz com que seja um produto de nicho. Para quem busca um modelo diferenciado, com tela grandona para multitarefas ou entretenimento, este pode ser um bom momento para comprar por um valor mais baixo.

