Um dos atiradores que teriam matado Ruy Ferraz está preso, diz Derrite

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, durante formatura de oficiais - Divulgação/Secom SP
Uesley Durães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 13h31

O secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse há indícios de que um dos suspeitos presos na última semana é um dos atiradores responsáveis pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz.

O que aconteceu

Derrite disse que o "maior indício" é que Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, seja um dos atiradores. O secretário afirmou isso hoje em fala para a imprensa durante o Simpósio Nacional de Segurança Pública.

Informações apreendidas no celular de outro suspeito preso levaram a identificação de Jaguar. Para Derrite, Luiz Henrique Santos Batista, o Fofão, teria ajudado na fuga do suposto atirador, o levando entre os endereços utilizados pelo grupo criminosos para operacionalização do assassinato.

Investigação aguarda exame de balística para comparar projéteis. Balas de fuzil foram encontradas intactas no corpo do ex-delegado.

O atirador que a gente pode cravar, que é o maior indício, é o Jaguar que tá preso. Esse a gente pode encravar porque além do termo de depoimento de um dos presos
Guilherme Derrite

Jaguar, 42, está preso desde o dia 20 de setembro. Ele se entregou em São Vicente após ter mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado após uma perseguição. Secretário de administração de Praia Grande, ele saia do trabalho quando sofreu uma emboscada por criminosos que o seguiram e dispararam dezenas de vezes contra seu carro.

A reportagem tentou contato com a defesa de Jaguar, mas não recebeu resposta até o momento. O espaço segue aberto.

Atiradores seriam da 'Restrita Tática'

Secretário disse que atiradores podem compor cúpula do PCC especializada em atentados. Membros da "Restrita Tática" são treinados para matar autoridades, segundo Derrite.

Criminosos da Restrita Tática têm armas e treinamentos específicos. O UOL apurou anteriormente que a ação responsável pela morte do ex-delegado foi "coisa de quem sabe".

A gente não pode subestimar a organização criminosa, temos que enfrentar as organizações criminosas com muita inteligência e com tolerância a zero
Guilherme Derrite

