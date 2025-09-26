Guardião dos golfinhos de Noronha largou bebida e mergulhou com recordista

Um golfinho pula e gira fora d'água em Fernando de Noronha, Pernambuco. Ao cair, forma uma bolha de espuma. Logo atrás, uma dezena de barbatanas corta a superfície em linha reta, enquanto pelo menos 50 animais seguem em trilha subaquática.

Quem explica o sutil movimento é o oceanógrafo José Martins, 62, fundador e coordenador do Projeto Golfinho Rotador há 35 anos. Estamos no mirante da Baía dos Golfinhos antes do amanhecer quando ele aponta:

"Essas bolhas que formam funcionam como um alerta de direção, que identificam para os golfinhos que vêm atrás para onde precisam ir, ajudando na movimentação do grupo, na caça e até na fuga de predadores", diz Martins.

Importância do projeto

Os golfinhos-rotadores representam mais de 99% da espécie que frequenta Noronha, arquipélago a 350 km da costa brasileira. A dedicação de Martins e sua equipe tirou a espécie da categoria "Dados Insuficientes" e colocou em "Menos Preocupante" na lista do ICMBio.

Ainda assim, os números preocupam. Se na década de 1990 cerca de 450 golfinhos visitavam a ilha por dia, hoje a média é de 250. O barulho de embarcações turísticas e a presença de tubarões-tigre, predadores naturais, estão entre as possíveis causas.

O Projeto Golfinho Rotador também atua fora do mar: orienta turistas, embarcações e moradores sobre as melhores práticas de convivência e promove educação ambiental em escolas.

O homem dos golfinhos

A primeira vez de José Martins com os golfinhos foi por acaso, em meados de 1989. Ao mergulhar para consertar uma boia, se viu cercado por dezenas deles.

Eles me escolheram. Os golfinhos se aproximaram para investigar quem tinha caído na água. Foi a primeira vez que nos encontramos dentro d'água, e eles perceberam que eu não era uma ameaça, mas um protetor

José Martins, oceanógrafo fundador do projeto Golfinho Rotador

Oceanógrafo José Martins, fundador e coordenador do Projeto Golfinho Rotador Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Os golfinhos são conhecidos por um órgão especial: o melão, presente na testa dos animais, funciona como um sonar natural. É por meio dele que emitem e recebem sons para se orientar. Martins, sem esse recurso biológico, iniciou outra forma de comunicação: décadas de observação e convivência direta.

Golfinhos em simbiose com a ilha

O projeto, patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental, cataloga e pesquisa os animais por décadas - entre as tarefas da pesquisa, está até mesmo recolher as suas fezes.

"Dessa forma, conseguimos mensurar a alimentação deles. Quando está branca significa que estão caçando peixes, alaranjado significa que estão comendo mais camarões, mas a ilha não é necessariamente um local de caça para eles, mas sim de descanso e reprodução", explica Martins.

Além disso, está entre as vertentes do projeto aulas de surfe para jovens da ilha, a distribuição de materiais educativos e a integração de estudantes da escola pública da ilha em passeios de barco com os pesquisadores.

Crianças a partir de 4 anos podem fazer parte das aulas de surfe Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Foi assim, de tanto ver a pesquisa na prática, que Claudio André Vieira, 25, conheceu os golfinhos ainda na escola. Hoje formado em Biologia, ele integra a equipe.

"Fazemos a contagem dos animais todos os dias, faça chuva ou faça sol estou aqui", diz Vieira.

Claudio André Vieira, 25, biólogo que conheceu o projeto Golfinho Rotador em idade escolar Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Os registros mostram a queda populacional, mas também revelam padrões sociais: os golfinhos formam grupos matriarcais, com as fêmeas no comando e os machos atuando na proteção.

A presença dos animais também inspira a cultura local. O Grupo Cultural Dona Nanete, fundado pela mãe da atual coordenadora Auxiliadora Costa, 58, recebe apoio financeiro e doações de instrumentos do projeto para manter oficinas de maracatu.

Auxiliadora Costa, 58, coordenadora do Grupo Cultural Dona Nanete Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Minha mãe fazia tudo sozinha. Depois da morte dela, em 2020, seguimos na luta. É uma simbiose: nós com os golfinhos, e eles, indiretamente, também nos apoiam

Auxiliadora Costa, 58, coordenadora do Grupo Cultural Dona Nanete

Um legado além da ciência

Conhecido como Zé na ilha, Martins foi mentorado pelo francês Jacques Mayol, recordista de mergulho em apneia em 1985, que inspirou o filme Imensidão Azul (Le Grand Bleu, 1988).

Amigo próximo, Mayol doou recursos ao projeto antes de morrer em 2001 e incentivou o brasileiro a seguir no mergulho.

Jacques Mayol (à esquerda); José Martins (direita) Imagem: Arquivo pessoal

Inspirado pelo francês, Martins decidiu abrir mão do álcool após uma experiência frustrada em que não conseguiu mergulhar por ter bebido na véspera.

"Desde o réveillon de 1993 nunca mais bebi. Mayol apareceu de surpresa às 6h e me levou para pesquisa. Eu não conseguia descer nem dois metros no mergulho - quando ele me repreendeu, que eu havia bebido na noite anterior, por isso não conseguia", diz.

Hoje, passadas mais de três décadas, ele segue na linha de frente, com o copo vazio mas com os pulmões a todo fôlego para mergulhar.

Entre encontros com golfinhos-rotadores, tartarugas em desova e até caranguejos-amarelos — espécie raríssima encontrada em apenas quatro pontos do planeta — Martins sustenta a mesma certeza: Noronha e seus animais formam uma ligação de destino.

"Sempre quis vir para Fernando de Noronha, minha vida gira em torna dos golfinhos. É como se fosse um pacto. Eu cuido deles, e eles, de alguma forma, cuidam de mim", resume o guardião.

*o jornalista viajou a convite de Projeto Golfinho Rotador