Governo Trump restringe carteira de motorista comercial para não americanos

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Transportes dos EUA disse nesta sexta-feira que está emitindo uma regulamentação de emergência para restringir drasticamente as carteiras de motorista comerciais para cidadãos que não sejam norte-americanos, após um acidente fatal na Flórida e uma auditoria do governo.

Não cidadãos não serão elegíveis para uma carteira de motorista de caminhão, a menos que cumpram novas regras mais rigorosas, incluindo um visto baseado em emprego, e passem por uma verificação obrigatória de status de imigração federal.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, também está iniciando uma ação de execução contra a Califórnia, exigindo que ela suspenda a emissão de algumas carteiras de motorista comerciais para cidadãos que não sejam norte-americanos.

(Reportagem de David Shepardson)