Gol encerra discussões de fusão e acordo de codeshare com Azul

(Reuters) - A companhia aérea Gol disse na noite de quinta-feira que a holding controladora Abra Group comunicou à Azul o encerramento das discussões sobre uma combinação de negócios entre Gol e Azul, meses após as primeiras comunicações sobre uma possível operação e depois de críticas à conduta das empresas feitas pelo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"As partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios por vários meses como resultado do foco da Azul em seu processo de Chapter 11", afirmou a Abra em comunicação à Azul, segundo fato relevante publicado pela Gol.

A Abra também justificou o encerramento das discussões pelo fato de que os entendimentos iniciais para um possível negócio entre as empresas ocorreram "em outro cenário e em outro momento das empresas, que não é mais o mesmo".

A Gol também pediu à Azul a rescisão dos acordos acertados em maio de 2024, que tinham por objetivo estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil, acordos que também foram alvo de críticas do órgão de defesa da concorrência.

No início do mês, o Cade deu 30 dias para que as duas companhias aéreas notificassem a autarquia sobre o acordo de codeshare, impedindo a sua expansão até que o órgão avaliasse o negócio, sob pena do negócio ser considerado como prática de "gun jumping" em maio de 2026.

O presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, chamou atenção de Gol e Azul por anunciarem amplamente o acordo de codeshare e planos de fusão, mas não notificarem o Cade sobre suas intenções.

A união das duas empresas, sob a justificativa de que buscavam fortalecer suas operações frente a um cenário desafiador para companhias aéreas na região, deteria cerca de 60% do mercado de aviação doméstico, superando os 40% da concorrente Latam, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio, por sua vez, afirmou também em fato relevante que está comprometida com o "processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".

Tanto Gol quanto Azul afirmaram que vão honrar as passagens já emitidas durante a vigência do acordo de codeshare.

(Por João Manuel Maurício)