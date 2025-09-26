Topo

Notícias

Gol encerra discussões de fusão e acordo de codeshare com Azul

26/09/2025 07h47

(Reuters) - A companhia aérea Gol disse na noite de quinta-feira que a holding controladora Abra Group comunicou à Azul o encerramento das discussões sobre uma combinação de negócios entre Gol e Azul, meses após as primeiras comunicações sobre uma possível operação e depois de críticas à conduta das empresas feitas pelo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"As partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios por vários meses como resultado do foco da Azul em seu processo de Chapter 11", afirmou a Abra em comunicação à Azul, segundo fato relevante publicado pela Gol.

A Abra também justificou o encerramento das discussões pelo fato de que os entendimentos iniciais para um possível negócio entre as empresas ocorreram "em outro cenário e em outro momento das empresas, que não é mais o mesmo".

A Gol também pediu à Azul a rescisão dos acordos acertados em maio de 2024, que tinham por objetivo estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil, acordos que também foram alvo de críticas do órgão de defesa da concorrência.

No início do mês, o Cade deu 30 dias para que as duas companhias aéreas notificassem a autarquia sobre o acordo de codeshare, impedindo a sua expansão até que o órgão avaliasse o negócio, sob pena do negócio ser considerado como prática de "gun jumping" em maio de 2026.

O presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, chamou atenção de Gol e Azul por anunciarem amplamente o acordo de codeshare e planos de fusão, mas não notificarem o Cade sobre suas intenções.

A união das duas empresas, sob a justificativa de que buscavam fortalecer suas operações frente a um cenário desafiador para companhias aéreas na região, deteria cerca de 60% do mercado de aviação doméstico, superando os 40% da concorrente Latam, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio, por sua vez, afirmou também em fato relevante que está comprometida com o "processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".

Tanto Gol quanto Azul afirmaram que vão honrar as passagens já emitidas durante a vigência do acordo de codeshare.

(Por João Manuel Maurício)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polícia indicia homem que abusou de enteada por 22 anos e teve filhos

Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

Qual o repertório e a bagagem cultural para redação do Enem e vestibular? Estudantes respondem

Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

Rumo à COP30: Corrêa do Lago fala em ponto de virada e anuncia acesso digital global

TJ-SP mantém afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo

Reino Unido criará documento de identidade digital para combater imigração ilegal

Trump nomeia aliados para operar TikTok nos EUA; ByteDance controlará 20%

Crítico de Trump, ex-diretor do FBI é indiciado nos EUA