Gauff e Anisimova estreiam com vitórias no WTA 1000 de Pequim

26/09/2025 06h55

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, e a finalista do US Open Amanda Anisimova (número 4) venceram seus respectivos jogos no WTA 1000 de Pequim desta sexta-feira (26).

Gauff, atual campeã desse torneio na China, derrotou a russa Kamilla Rakhimova (número 89) por 6-4 e 6-0 pela segunda rodada.

Sua próxima partida será mais complicada: ela vai enfrentar a canadense Leyla Fernandez (número 25), que também venceu com facilidade sua partida da segunda rodada, contra a ex-número 3 do mundo Maria Sakkari (6-2 e 6-0).

Amanda Anisimova, finalista de Wimbledon em julho antes de brilhar novamente em Nova York, venceu a britânica Katie Boulter por 6-1 e 6-3.

Isenta, assim como Gauff, de participar da primeira rodada por ser cabeça de chave, a americana vai enfrentar uma adversária chinesa na terceira rodada, seja a número 33 do mundo, Wang Xinyu, ou Zhang Shuai (nº 112).

A cazaque Elena Rybakina (nº 10), que busca garantir sua vaga no WTA Finals, que encerra a temporada, derrotou a americana Caty McNally (nº 90) por 7-5, 4-6 e 6-3 e agora buscará uma vaga nas oitavas de final contra a alemã Eva Lys (nº 66).

Antes do início do torneio de Pequim, Rybakina estava em oitavo lugar no 'Race', o ranking que agrega os pontos das jogadoras durante a temporada e determina as oito que participarão do WTA Finals de Riad (de 1º a 8 de novembro).

Suas duas maiores rivais no 'Race', Jasmine Paolini e Ekaterina Alexandrova, tiveram resultados diferentes: a italiana derrotou sem dificuldades a letã Anastasija Sevastova (nº 221) por 6-1 e 6-3, e vai enfrentar a americana Sofia Kenin (nº 26) na terceira rodada.

Décima no 'Race', a russa Ekaterina Alexandrova perdeu para a tcheca, duas vezes vencedora do Grand Slam, Barbora Krejcikova (nº 34), por 7-5, 6-2.

-- Resultados da segunda rodada do WTA 1000 de Pequim:

Jasmine Paolini (ITA/N.6) x Anastasija Sevastova (LAT) 6-1, 6-3

Sofia Kenin (EUA/N.27) x Polina Kudermetova (RUS) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (RUS/N.24) x Anna Bondár (HUN) 7-5, 6-3

Marie Bouzková (CZE) x Magda Linette (POL/N.33) 7-5, 7-5

Paula Badosa (ESP/N.18) x Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 7-6 (7/2)

Amanda Anisimova (EUA/N.3) x Katie Boulter (GBR) 6-1, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.8) x Caty McNally (EUA) 7-5, 4-6, 6-3

Eva Lys (ALE) x Iva Jovic (EUA/N.32) 6-3, 4-6, 7-5

McCartney Kessler (EUA) x Elise Mertens (BEL/N.20) 6-2, 6-4

Barbora Krejcíková (CZE) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 6-2

Priscilla Hon (AUS) x Jelena Ostapenko (LAT/N.22) 6-3, 6-2

Leylah Fernandez (CAN/N.25) x Maria Sakkari (GRE) 6-2, 6-0

Coco Gauff (EUA/N.2) x Kamilla Rakhimova (RUS) 6-4, 6-0

