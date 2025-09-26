Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Uma jovem de 22 anos que trabalhava em duas creches no Reino Unido foi condenada nesta sexta-feira (26) a oito anos de prisão por agredir 21 bebês, atos que o juiz classificou como "gratuitos" e "sádicos".

Roksana Lecka cometeu muitos "atos de crueldade" em ambas as creches em que trabalhou entre outubro de 2023 e junho de 2024 nos subúrbios de Londres, ressaltou a magistrada Sarah Plaschkes ao anunciar sua decisão.

A jovem, que declarou ser viciada em cannabis, admitiu ter cometido sete delitos por atos cruéis contra menores e o tribunal de Kingston determinou sua culpa em outros 14 casos.

As crianças foram "beliscadas, receberam socos, foram esbofeteadas e chutadas. Você puxou suas orelhas, cabelo e dedos dos pés", disse a juíza.

Foram "múltiplos atos de violência gratuita" perpetrados quando elas não a viam, acrescentou a magistrada.

Vídeos de vigilância de uma das creches, de Riverside, mostram Lecka beliscando e arranhando as crianças nos braços, pernas e abdômen, ou chutando o rosto de uma delas.

Muitos pais estavam presentes na sala para assistir ao veredicto.

"Estas crianças eram tão inocentes, vulneráveis. Não podiam falar, se defender e Roksana 'as atacou'", declarou uma mãe.

A advogada da jovem, Arlette Piercy, destacou que sua cliente expressou remorso.

Lecka declarou em uma carta ao tribunal que o consumo de cannabis alterou seu comportamento.

cla/mr/eg/an/yr/am

