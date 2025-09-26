Topo

Notícias

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025

26/09/2025 16h02

Concurso unificado

Em Mato Grosso, os candidatos farão provas nos seguintes municípios: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande.

Os locais das provas desta primeira fase do certame, em outubro, já estão disponíveis para consulta no site da banca examinadora do CNU, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Mato Grosso registrou 12.216 inscrições confirmadas na segunda edição do CNU. No estado, as candidatas mulheres representam 59% do total de inscritos, com 7.208 confirmações. Os candidatos do sexo masculino somam 5.008, ou 41%.

O bloco temático 5 (administração) foi o que despertou mais interesse dos candidatos e candidatas mato-grossenses, com 3.132 inscrições homologadas. Em seguida aparece o bloco 9 (intermediário - Regulação), com 2.813 inscritos.

Ao todo, o CNU 2025 oferecerá 3.652 vagas - sendo 3.144 para nível superior e 508 para o?nível intermediário - em 32 órgãos e entidades federais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Erdogan comemora "progresso significativo" em conversas com Trump

Trump e Melania são flagrados em suposta discussão em helicóptero; veja

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

"Ameaça real": pescadores venezuelanos criticam destacamento militar dos EUA

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Conselho de Segurança da ONU rejeita prorrogar prazo para restabelecer sanções ao Irã

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro