'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que o encontro entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU representou "um primeiro passo" para a resolução das questões tarifárias entre Brasil e Estados Unidos.

O que aconteceu

"Boa sinalização foi passo importante", afirmou Alckmin. O vice-presidente lembrou que os norte-americanos "exportam para nós mais do que nós exportamos para eles" e disse que espera que novos passos sejam dados para reduzir as alíquotas impostas por Trump a produtos brasileiros nos últimos meses. As declarações foram dadas em entrevista a José Luiz Datena.

Encontro de Lula com presidente norte-americano ainda não tem data para acontecer. Porém, Alckmin afirmou que "novos anúncios" são feitos em "questão de dias". "Havia uma certa preocupação", admitiu o vice-presidente em relação ao encontro, que ele definiu como "um marco fundamental".

Situação atual "encarece a vida do americano", disse vice-presidente. Ele afirmou que "não tem nenhuma relação entre decisão da Suprema Corte e política regulatória", em alusão à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF, uma das razões apresentadas por Trump para o tarifaço. "Não há relação entre uma coisa e outra. Então, não tem o menor sentido", disse Alckmin.

"Senado tomou a medida correta", disse vice sobre derrubada da PEC da Blindagem. Para ele, a sociedade brasileira hoje quer mais transparência e responsabilidade das autoridades. Sobre a possibilidade de anistia aos envolvidos na trama golpista, Alckmin também manifestou posicionamento contrário:

O que a sociedade quer é que a pena suba, não que a pena baixe. A aspiração da sociedade é que quem comete delito seja punido e que as penas não sejam brandas. Acho que a gente tem agir com cautela nesse momento, e vamos confiar na Justiça

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)

"Lula é candidato natural e tem o que mostrar", disse Alckmin sobre reeleição. Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo do estado de São Paulo, o vice desconversou.

Tarifas foram anunciadas em julho

O documento da Casa Branca que justifica o tarifaço mencionou mais razões políticas do que comerciais. O Brasil representa um risco para os EUA, diz o comunicado, e a taxação sobre produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com aumento de tarifas.

O governo dos EUA citou ainda o ministro do STF Alexandre de Moraes e o julgamento de Bolsonaro. A Casa Branca caracterizou o processo contra o ex-presidente como "perseguição, intimidação, assédio e censura". Decisões judiciais contra big techs também foram citadas.

No fim de setembro, Bolsonaro foi condenado no julgamento da trama golpista. A pena é de 27 anos e 3 meses por ter participado de uma conspiração para manter seu grupo político no poder após ser derrotado por Lula nas eleições presidenciais de 2022.