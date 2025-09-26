Topo

Notícias

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi entrevistado por Datena - Reprodução/YouTube
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi entrevistado por Datena Imagem: Reprodução/YouTube
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 19h13

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que o encontro entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU representou "um primeiro passo" para a resolução das questões tarifárias entre Brasil e Estados Unidos.

O que aconteceu

"Boa sinalização foi passo importante", afirmou Alckmin. O vice-presidente lembrou que os norte-americanos "exportam para nós mais do que nós exportamos para eles" e disse que espera que novos passos sejam dados para reduzir as alíquotas impostas por Trump a produtos brasileiros nos últimos meses. As declarações foram dadas em entrevista a José Luiz Datena.

Relacionadas

Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista

Lula diz que foi 'surpreendido' por Trump: 'Pintou química mesmo'

Na ONU, Lula questiona crescimento da direita e provoca esquerda

Encontro de Lula com presidente norte-americano ainda não tem data para acontecer. Porém, Alckmin afirmou que "novos anúncios" são feitos em "questão de dias". "Havia uma certa preocupação", admitiu o vice-presidente em relação ao encontro, que ele definiu como "um marco fundamental".

Situação atual "encarece a vida do americano", disse vice-presidente. Ele afirmou que "não tem nenhuma relação entre decisão da Suprema Corte e política regulatória", em alusão à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF, uma das razões apresentadas por Trump para o tarifaço. "Não há relação entre uma coisa e outra. Então, não tem o menor sentido", disse Alckmin.

"Senado tomou a medida correta", disse vice sobre derrubada da PEC da Blindagem. Para ele, a sociedade brasileira hoje quer mais transparência e responsabilidade das autoridades. Sobre a possibilidade de anistia aos envolvidos na trama golpista, Alckmin também manifestou posicionamento contrário:

O que a sociedade quer é que a pena suba, não que a pena baixe. A aspiração da sociedade é que quem comete delito seja punido e que as penas não sejam brandas. Acho que a gente tem agir com cautela nesse momento, e vamos confiar na Justiça
Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)

"Lula é candidato natural e tem o que mostrar", disse Alckmin sobre reeleição. Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo do estado de São Paulo, o vice desconversou.

Tarifas foram anunciadas em julho

O documento da Casa Branca que justifica o tarifaço mencionou mais razões políticas do que comerciais. O Brasil representa um risco para os EUA, diz o comunicado, e a taxação sobre produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com aumento de tarifas.

O governo dos EUA citou ainda o ministro do STF Alexandre de Moraes e o julgamento de Bolsonaro. A Casa Branca caracterizou o processo contra o ex-presidente como "perseguição, intimidação, assédio e censura". Decisões judiciais contra big techs também foram citadas.

No fim de setembro, Bolsonaro foi condenado no julgamento da trama golpista. A pena é de 27 anos e 3 meses por ter participado de uma conspiração para manter seu grupo político no poder após ser derrotado por Lula nas eleições presidenciais de 2022.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

'Brasil vive uma epidemia de litigiosidade quantitativa e qualitativa', diz Barroso

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

UE quer "muro antidrones" para se defender da Rússia

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Maranhão reconhece Quilombo Liberdade como patrimônio cultural

Petro diz que convocará voluntários na Colômbia para lutar em Gaza