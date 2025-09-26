Flotilha de ajuda a Gaza desafia Israel enquanto Itália pede compromisso

Por Angeliki Koutantou e Alvise Armellini

ATENAS/ROMA (Reuters) - Os organizadores de uma flotilha internacional de ajuda humanitária disseram na sexta-feira que continuarão com as tentativas de quebrar um embargo naval israelense a Gaza, apesar dos apelos da Itália para que aceitem uma proposta de compromisso e não corram mais riscos.

A Flotilha Global Sumud, composta por cerca de 50 barcos civis, foi atingida na quarta-feira por drones que transportavam granadas de atordoamento e pó de coceira em águas internacionais a 56 km da ilha grega de Gavdos.

Ninguém ficou ferido, mas as embarcações sofreram alguns danos. A GSF culpou Israel, que não respondeu à acusação, mas disse que usaria todos os meios para bloquear o acesso dos barcos a Gaza.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, pediu aos organizadores da flotilha que aceitem uma proposta para deixar os suprimentos de ajuda no Chipre e entregá-los ao Patriarcado Latino de Jerusalém da Igreja Católica para distribuição em Gaza.

"O valor da vida humana, que parece ter perdido todo o significado em Gaza, onde é gravemente pisoteada... exige que evitemos colocar em risco a segurança de qualquer pessoa", disse ele em um comunicado.

Israel afirmou que apoia a ideia, mas a flotilha a rejeitou.

A flotilha está transportando pessoas de dezenas de países, incluindo advogados, parlamentares e ativistas, como a ativista climática sueca Greta Thunberg.

Sua passagem pelo Mediterrâneo aumentou as tensões internacionais, especialmente depois que a Itália e a Espanha reagiram aos ataques de drones enviando navios da Marinha que estão de prontidão para operações humanitárias e de resgate.

"Não estamos apenas entregando ajuda humanitária. Estamos tentando transmitir esperança e solidariedade, para enviar uma mensagem forte de que o mundo está com a Palestina", declarou Thunberg do convés de um barco na ilha grega de Creta na quinta-feira.

A Grécia disse que garantiria a navegação segura da flotilha ao largo da Grécia, mas a partida de sexta-feira levará a flotilha de volta às águas internacionais. Os organizadores disseram que os barcos pretendem chegar no início da próxima semana.

(Reportagem de Stefanos Rapanis, Makis Melissourgakis e Alvise Armellini; reportagem adicional de Angelo Amante em Roma, Anna Uras em Bolonha)