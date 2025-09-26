Fitch reafirma rating do Chile em A-, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira, o rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Chile em "A-", com perspectiva estável. Em comunicado, a agência destacou que a nota reflete um "balanço soberano relativamente forte", com dívida do governo em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) inferior à de países de mesma classificação, além de "governança sólida e histórico de políticas macroeconômicas críveis".

Segundo a Fitch, esses pontos positivos são compensados por limitações estruturais, como renda per capita baixa em comparação aos pares, alta dependência de commodities e métricas externas fracas de dívida e liquidez.

A agência projetou crescimento de 2,4% do PIB chileno em 2025, acima da estimativa anterior de 2,0%, sustentado por investimentos robustos e melhores condições de crédito. Ainda assim, avaliou que o avanço não é suficiente para aproximar o PIB per capita chileno, de US$ 17,4 mil, da mediana dos países com nota 'A', de US$ 34,6 mil.

Sobre o quadro político, a Fitch observou que as eleições de novembro devem reunir candidatos com propostas distintas, mas ponderou: "não antecipamos mudanças de política que pesem sobre o perfil de crédito". A instituição também ressaltou que a consolidação fiscal deve reduzir o déficit de 2,2% do PIB em 2025 para 1,3% em 2027, embora haja incertezas sobre o rumo orçamentário do próximo governo.

A agência lembrou ainda que a dívida pública, em 42,3% do PIB projetados para 2025, segue abaixo da mediana dos pares, de 57,3%, mas alertou que "medidas de consolidação provavelmente serão necessárias" para conter o avanço acima de 45%.