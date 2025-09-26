Fitch eleva rating da Espanha para A, com perspectiva estável

A Fitch elevou o rating em moeda estrangeira de longo prazo da Espanha de A- para A, com perspectiva estável, de acordo com relatório publicado nesta sexta-feira. O ajuste veio poucos minutos depois de a Moody's também melhorar a classificação do país europeu.

A Fitch acredita que a economia espanhola permanecerá forte, com exposição mínima às tarifas dos EUA e desalavancagem externa líquida em curso.

Segundo a instituição, o desempenho econômico da Espanha superou as expectativas e a de outras grandes economias da zona do euro. A Fitch cita que o crescimento econômico do país é sustentado por grandes fluxos migratórios e exportações de serviços fortes e cada vez mais diversificadas, acrescentando que os recentes ganhos de produtividade, o crescimento moderado dos salários e os preços relativamente baixos da energia impulsionaram a competitividade externa e fortaleceram os balanços externos privados.

A instituição projeta que o PIB espanhol crescerá 2,7% em 2025, antes de desacelerar para expansão de 2,0% em 2026, refletindo um crescimento mais forte do que o esperado no primeiro semestre de 2025. De acordo com o texto, os indicadores de sentimento empresarial e do consumidor são positivos no país, e o setor manufatureiro se beneficiou do aumento da geração solar e eólica.

"O forte crescimento da força de trabalho reflete fluxos migratórios significativos, principalmente da América Latina, enquanto reformas recentes e um idioma compartilhado apoiaram a integração no mercado de trabalho", destaca, ao revisar para cima a estimativa de crescimento potencial da Espanha de 1,4% para 2%.