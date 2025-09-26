Topo

Notícias

Fitch eleva rating da Espanha para A, com perspectiva estável

São Paulo

26/09/2025 18h53

A Fitch elevou o rating em moeda estrangeira de longo prazo da Espanha de A- para A, com perspectiva estável, de acordo com relatório publicado nesta sexta-feira. O ajuste veio poucos minutos depois de a Moody's também melhorar a classificação do país europeu.

A Fitch acredita que a economia espanhola permanecerá forte, com exposição mínima às tarifas dos EUA e desalavancagem externa líquida em curso.

Segundo a instituição, o desempenho econômico da Espanha superou as expectativas e a de outras grandes economias da zona do euro. A Fitch cita que o crescimento econômico do país é sustentado por grandes fluxos migratórios e exportações de serviços fortes e cada vez mais diversificadas, acrescentando que os recentes ganhos de produtividade, o crescimento moderado dos salários e os preços relativamente baixos da energia impulsionaram a competitividade externa e fortaleceram os balanços externos privados.

A instituição projeta que o PIB espanhol crescerá 2,7% em 2025, antes de desacelerar para expansão de 2,0% em 2026, refletindo um crescimento mais forte do que o esperado no primeiro semestre de 2025. De acordo com o texto, os indicadores de sentimento empresarial e do consumidor são positivos no país, e o setor manufatureiro se beneficiou do aumento da geração solar e eólica.

"O forte crescimento da força de trabalho reflete fluxos migratórios significativos, principalmente da América Latina, enquanto reformas recentes e um idioma compartilhado apoiaram a integração no mercado de trabalho", destaca, ao revisar para cima a estimativa de crescimento potencial da Espanha de 1,4% para 2%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Eslováquia desafia UE e muda Constituição em aceno anti-LGBTQ+

Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 12,3 milhões; confira dezenas sorteadas

'Senado tomou medida correta sobre PEC da Blindagem; foi arquivada corretamente', diz Alckmin

Polícia conclui investigação de aluna morta em escola; garoto é apreendido

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 7,6 milhões; veja números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões; confira dezenas

Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1