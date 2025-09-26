Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

É enganosa uma publicação que circula nas redes sociais e relaciona os filhos do ministro do Supremo Luiz Fux à família Bolsonaro para insinuar que o voto dele ao absolver o ex-presidente no processo da tentativa de golpe de Estado não teria sido isento.

O post afirma que a filha de Fux, Marianna Fux, teria sido indicada para a vaga de desembargadora por Jair Bolsonaro. Na verdade, ela foi escolhida para a vaga no Tribunal de Justiça do Rio pelo então governador Luiz Fernando Pezão (MDB).

O filho de Fux, Rodrigo Fux, também não é advogado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele defendeu o Conselho Nacional de Praticagem (Conapra), cujo presidente fez doação para a campanha eleitoral de Flávio ao Senado em 2018.

O que está circulando

Publicações distorcem informações sobre filhos de Fux Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram

Uma publicação no Instagram usa a foto do ministro do STF Luiz Fux com a seguinte legenda: "Sou de confiança do Moro, minha filha é desembargadora indicada por Bolsonaro, meu filho é advogado do Flavio rachadinha, mas meu voto foi totalmente imparcial, ainda que seja o único contrário".

Por que é enganoso

Filha de Fux não foi indicada pelo governador do Rio. Marianna concorreu à vaga de desembargadora reservada a advogados no TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio) em 2014. A escolha foi feita a partir de uma lista de indicados pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e de votação. Em seguida, uma lista sêxtupla foi encaminhada para votação entre desembargadores do TJRJ. Por fim, os magistrados encaminharam uma lista tríplice ao governador, que escolhe entre os candidatos. Na época, o Rio era governado por Luiz Fernando Pezão. Marianna tomou posse como desembargadora do TJRJ em 2016. Fux fez campanha para a filha, como mostra reportagem da revista Piauí. O processo foi marcado por polêmica e chegou a ter um pedido de impugnação da candidatura de Marianana movido por conselheiros da OAB, que posteriormente foi descartado.

Filho de Fux não é advogado de Flávio Bolsonaro. As informações públicas disponíveis relacionam, na verdade, Rodrigo a doadores de campanha de Flávio. Ele advogou para o Conselho Nacional de Praticagem (Conapra), profissionais responsáveis por "estacionar" embarcações em portos. Segundo matéria da Carta Capital de 2019 (aqui), na eleição de Flávio ao Senado em 2018, o então presidente da Conapra doou R$ 10 mil para a campanha.

Referência que sugere que Fux é alguém de confiança de Sergio Moro é a frase "In Fux we trust". "Em Fux, nós confiamos", na tradução livre, foi escrita pelo ex-juiz em mensagens trocadas com o então procurador Deltan Dallagnol na época da Lava Jato. As conversas foram reveladas por uma série de reportagens que ficou conhecida como "Vaza Jato", do The Intercept Brasil. Na ocasião, Dallagnol havia dito que tinha se reunido de forma reservada com o ministro do Supremo, e que Fux disse que poderiam contar com ele.

Fux foi o único da Primeira Turma do STF a votar por absolvição. Bolsonaro foi julgado por tentativa de golpe de Estado. Fux fez uma série de críticas às decisões do relator, ministro Alexandre de Moraes, e à PGR ao acolher teses das defesas dos réus. Fux defendeu a nulidade do processo por entender que o Supremo não tem competência para julgar o caso. Para ele, o processo deveria ter sido enviado para a primeira instância. Ou caso se mantivesse no STF, deveria ir ao plenário da Corte — composto pelos onze ministros — e não na Primeira Turma. Fux votou pela condenação apenas de Mauro Cid e do general Braga Netto entre o oito réus da trama golpista.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 46 mil curtidas.

