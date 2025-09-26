Topo

FGV: Índice de Confiança da indústria sobe 0,1 ponto em setembro, para 90,5 pontos

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) aumentou 0,1 ponto em setembro em comparação a agosto, para 90,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI experimentou uma queda de 2,1 pontos, reduzindo-se para 91,9 pontos.

Stefano Pacini, economista do FGV IBRE, comentou a estabilidade do índice após três meses de quedas seguidas e observou que "a melhora das avaliações sobre o momento atual dos negócios possui característica compensatória após o resultado mais fraco do mês passado". Ele destacou, porém, que os estoques continuam acima do desejável em muitos segmentos. Pacini ressaltou que o sentimento de pessimismo em relação ao futuro é notado em todas as categorias de uso, refletindo o ambiente macroeconômico de juros elevados e desafios externos.

Em relação aos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, atingindo 95,0 pontos, em contraste com o Índice de Expectativas (IE), que recuou 1,5 ponto, para 86,1 pontos, representando o menor nível desde junho de 2020. O indicador da produção prevista diminuiu 4,7 pontos, para 83,9 pontos, também o menor nível desde junho de 2020.

Adicionalmente, o nível de estoques se manteve relativamente estável em 106,2 pontos, sugerindo que a indústria enfrenta dificuldades com o acúmulo de produtos. Quando este indicador está acima de 100 pontos, sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) permaneceu inalterado em 82,6%.

Os dados foram coletados entre os dias 1º e 23 de setembro, e a próxima divulgação da sondagem ocorrerá no dia 29 de outubro.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

