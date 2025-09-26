Fechamento do mercado financeiro

Topo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro*.

BOLSAS

Ibovespa: +0,10%

Pontos: 145.446,66 pontos

Máxima: 146.234,55 pontos

Mínima: 145.145,81 pontos

Volume: R$ 16,0 bilhões

Variação em 2025: 20,92%

Variação no mês: 2,85%

Dow Jones: +0,65%

Pontos: 46.247,29 pontos

Nasdaq: +0,44%

Pontos: 22.484,07 pontos

Ibovespa Futuro: -0,03%

Pontos: 146.350 pontos

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,67

Variação: +0,49%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,25

Variação: -0,34%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,66

Variação: +0,51%

Ambev ON

Preço: R$ 12,46

Variação: +0,00%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,98

Variação: -0,63%

MARFRIG ON

Preço: R$ 19,30

Variação: -1,88%

Vale ON

Preço: R$ 57,09

Variação: -1,92%

Itausa PN

Preço: R$ 11,38

Variação: +0,80%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3670

Venda: R$ 5,3360

Variação: -0,49%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3439

Venda: R$ 5,3445

Variação: +0,04%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3550

Variação: -0,28%

- Euro

Compra: US$ 1,1696 (às 17h35)

Venda: US$ 1,1701 (às 17h35)

Variação: +0,29%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2441

Venda: R$ 6,2461

Variação: -0,09%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3,809,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: 1,00%

*Nesta sexta-feira, excepcionalmente, por problemas técnicos, alguns dados que são divulgados diariamente nesta tabela tiveram sua captação prejudicada.

