Faz bem ao coração e reduz inflamações: os benefícios do óleo de gergelim

O óleo de gergelim, obtido a partir das sementes da planta, é um ingrediente versátil que realça o sabor de diferentes pratos. Sua cor e aroma variam conforme o tipo de semente e o processo de torrefação: na versão tradicional, apresenta tom amarelado, aroma suave e sabor levemente adocicado, já a versão feita com sementes torradas é mais escura e tem gosto mais intenso.

Além de seu sabor, o óleo de gergelim oferece nutrientes essenciais como vitamina E, ácidos graxos insaturados, cálcio, magnésio, zinco e lignanas, que trazem benefícios importantes para o organismo.

A seguir, confira os principais efeitos positivos do óleo de gergelim para a saúde, formas de consumo e possíveis contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

O óleo de gergelim contém lignanas e vitamina E, substâncias que atuam como antioxidantes no organismo. Esses compostos neutralizam os radicais livres, colaborando para reduzir o envelhecimento das células e prevenindo doenças crônicas.

2. Faz bem ao coração

Devido ao seu teor de gorduras insaturadas, o óleo de gergelim pode auxiliar no controle do colesterol. O consumo moderado pode favorecer o aumento do HDL (o "bom" colesterol) e reduzir o LDL (considerado "ruim"). Portanto, diminui os riscos de doenças cardíacas.

3. Reduz inflamações

Ele possui propriedades anti-inflamatórias naturais que aliviam dores leves e desconfortos articulares. Além disso, seu uso tópico é associado a melhorias em inflamações da pele, como irritações e ressecamento.

4. Fortalece ossos e articulações

Por ter cálcio, magnésio e zinco, o óleo de gergelim contribui para a saúde dos ossos e das articulações. Esses minerais são essenciais na prevenção da osteoporose e no fortalecimento da estrutura óssea ao longo da vida.

5. Auxilia na digestão

O óleo de gergelim contém ácidos graxos insaturados, que ajudam o organismo a absorver melhor nutrientes essenciais, como vitaminas lipossolúveis. Dessa forma, seu consumo contribui de maneira indireta para o bom funcionamento do sistema digestivo.

6. Protege o fígado

O óleo de gergelim fornece lignanas e vitamina E, compostos que atuam na proteção das células do fígado contra danos causados por radicais livres e substâncias tóxicas. Essas substâncias auxiliam na manutenção da função hepática, contribuindo para o metabolismo correto de gorduras e a eliminação de toxinas.

De forma geral, o consumo regular do óleo, em quantidades adequadas, pode colaborar para a preservação da saúde do fígado e para a eficiência dos processos metabólicos.

7. Contribui para a imunidade

O óleo de gergelim contém zinco e vitamina E, nutrientes que participam da função do sistema imunológico. Seu consumo pode apoiar a resposta do organismo a infecções.

8. Regula o açúcar no sangue

Por ter ácidos graxos insaturados e lignanas, o óleo de gergelim pode colaborar na manutenção de níveis estáveis de glicose (açúcar) no sangue. Ele influencia a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose.

Quantidade recomendada

Especialistas indicam consumir uma a duas colheres de sopa por dia, distribuídas entre refeições. O excesso pode trazer calorias extras, já que se trata de um óleo rico em gorduras, mesmo sendo saudáveis.

Contraindicações

O óleo de gergelim não deve ser consumido por pessoas com alergia a sementes de gergelim, pois pode provocar reações alérgicas que vão desde irritações na pele até dificuldades respiratórias. Pessoas com histórico de alergias alimentares devem ter atenção ao introduzir o óleo na dieta.

O uso excessivo do óleo também pode causar desconfortos digestivos, como náuseas, diarreia ou sensação de estômago pesado. Por se tratar de um óleo calórico, o consumo em grandes quantidades pode contribuir para o aumento da ingestão diária de calorias, o que exige cuidado em dietas controladas.

Formas de consumo

O óleo de gergelim pode ser incorporado de diferentes formas à alimentação. Ele pode ser usado para temperar saladas e molhos, acrescentado em arroz, legumes ou outros pratos cozidos, ou adicionado apenas no final do preparo para preservar seu sabor e nutrientes. Também é possível consumi-lo puro, em pequenas quantidades, aproveitando diretamente seus compostos benéficos para a saúde.

Fonte: Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo