Previne osteoporose e diminui inflamações: benefícios da farinha de linhaça

A farinha de linhaça é feita a partir da moagem das sementes e preserva seus principais nutrientes. Possui um sabor levemente amendoado e terroso, podendo ser usada em receitas doces e salgadas.

Contém ômega-3, fibras alimentares, proteínas com aminoácidos essenciais e minerais como magnésio, fósforo e potássio. Em uma colher de sopa (15 g) de farinha de linhaça há cerca de 70 kcal.

A seguir, veja os principais benefícios da farinha de linhaça para a saúde e possíveis contraindicações.

1. Contribui para a saúde cardiovascular

O ômega-3 presente na farinha de linhaça, principalmente na forma de ácido alfa-linolênico, contribui para a proteção do sistema cardiovascular. Ele ajuda a reduzir os triglicerídeos, controla substâncias inflamatórias associadas à aterosclerose (acúmulo de placas de gordura), melhora o fluxo sanguíneo e a pressão arterial, além de tornar o sangue mais fluido.

2. Melhora o funcionamento intestinal

A farinha de linhaça contém fibras solúveis e insolúveis que são benéficas para a digestão. As fibras solúveis absorvem água e formam uma substância viscosa que retarda o esvaziamento do estômago, prolongando a saciedade. Durante a fermentação pelas bactérias intestinais, elas produzem um ácido graxo que protege a mucosa intestinal.

Já as fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, aceleram o trânsito intestinal e auxiliam na eliminação de resíduos e toxinas.

3. Controla a glicemia

A farinha de linhaça auxilia no controle da glicemia, pois as fibras solúveis presentes formam uma substância viscosa ao entrar em contato com a água. Essa ação retarda o esvaziamento do estômago e a absorção de carboidratos, reduzindo os picos de glicose no sangue após as refeições.

4. Faz bem para a pele e cabelos

O consumo regular da farinha de linhaça contribui para a saúde da pele e dos cabelos devido à combinação de ômega-3, fibras, vitaminas e minerais. O ômega-3 reduz os processos inflamatórios, prevenindo acne e dermatite, e mantém a barreira cutânea e a hidratação da pele. Já as vitaminas antioxidantes, como a vitamina E, e as lignanas combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento. Minerais como magnésio, potássio, zinco e selênio renovam a pele e mantêm a saúde do couro cabeludo.

5. Proporciona equilíbrio hormonal

As lignanas da linhaça são fitoestrógenos, compostos vegetais que se ligam aos receptores de estrogênio no corpo. Elas modulam a ação hormonal, reduzindo efeitos do excesso de estrogênio ou exercendo leve efeito estrogênico em situações de baixa produção. Por isso, reduz sintomas como ondas de calor e ressecamento vaginal, contribuindo para o equilíbrio hormonal durante a TPM (tensão pré-menstrual) e climátério.

6. Diminui inflamações

A farinha de linhaça é fonte de ômega-3, uma gordura benéfica para o organismo. Esse nutriente reduz a produção de substâncias inflamatórias, como eicosanoides e citocinas, controlando a inflamação.

7. Previne a osteoporose

A farinha de linhaça contém magnésio e cálcio, minerais essenciais para a saúde e a resistência dos ossos. Esses nutrientes podem prevenir a osteoporose, que causa fragilidade óssea.

Quantidade recomendada

A recomendação é consumir uma a duas colheres de sopa de farinha de linhaça por dia, de preferência acompanhada de líquido.

Contraindicação

O consumo excessivo de farinha de linhaça pode causar inchaço, gases, diarreia ou constipação, principalmente se a ingestão de água for insuficiente. Esses sintomas são mais comuns em pessoas com doenças intestinais.

Além disso, o ômega-3 presente na linhaça aumenta o risco de sangramentos em quem usa anticoagulantes ou possui distúrbios de coagulação. As lignanas, por serem fitoestrógenos, afetam o equilíbrio hormonal em pessoas sensíveis ou com alterações hormonais.

Como consumir?

A farinha de linhaça pode ser adicionada a bolos, tortas, pães e biscoitos. Também é bastante usada em vitaminas de frutas, iogurtes e polvilhada sobre saladas.

Fonte: Mariana Doce Passadore, nutricionista e docente do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo.