Existe melhor horário para treinar? Compare os efeitos em cada período

Talvez você se pergunte: afinal, qual é o melhor horário para ir à academia? A resposta é simples: não existe um momento certo ou errado. O mais importante é escolher um horário que caiba na sua rotina e permita manter a regularidade.

Ainda assim, diferentes períodos do dia podem oferecer vantagens fisiológicas e comportamentais que ajudam a potencializar determinados resultados.

De manhã: o corpo tende a queimar mais gordura. Isso porque o cortisol, hormônio naturalmente elevado ao acordar, estimula o uso de gordura como combustível durante atividades aeróbicas, como corrida ou bicicleta. Além disso, quem treina cedo costuma ter maior adesão ao exercício e até mesmo adotar hábitos mais saudáveis ao longo do dia, o que contribui para a perda de peso.

À tarde: o organismo atinge um pico de desempenho físico. Os músculos estão mais irrigados, as articulações bem lubrificadas e os níveis de energia elevados após as refeições. Estudos mostram que o desempenho muscular costuma ser melhor entre 14h e 18h, o que favorece treinos de força e de intensidade.

À noite: o destaque é para a hipertrofia e o bem-estar. Os músculos ainda estão aquecidos, a força tende a ser maior do que pela manhã e o treino coincide com a liberação noturna de hormônios como testosterona e GH, importantes para a reconstrução muscular. Além disso, malhar no fim do dia pode ser uma forma eficaz de aliviar o estresse acumulado.

Cada horário ajuda em objetivos diferentes

Quem busca emagrecimento pode se beneficiar do treino matinal, tanto pelo efeito fisiológico do cortisol quanto pelo impacto comportamental;

Quem busca rendimento e aumento de força encontra condições mais favoráveis na parte da tarde, quando o corpo já está ativo, mas ainda não cansado;

Quem busca hipertrofia e relaxamento pode tirar proveito do treino noturno, quando há mais força disponível e maior estímulo para os hormônios do crescimento.

Ainda assim, vale reforçar: todos esses efeitos são sutis. A frequência, a qualidade do treino, o descanso e a alimentação têm muito mais peso nos resultados do que o horário.

Desvantagens que podem atrapalhar

Apesar dos benefícios, cada período também apresenta desafios:

De manhã: a disposição e a força costumam ser menores, já que os músculos estão frios e o corpo ainda está "acordando";

À tarde: o problema é encaixar o treino na rotina -- o horário conflita com compromissos de trabalho, estudos ou família. Além disso, calor, poluição e baixa umidade podem atrapalhar atividades ao ar livre;

À noite: o cansaço acumulado do dia pode diminuir o rendimento. Há ainda o risco de compromissos inesperados levarem à desistência. Para alguns, o treino muito próximo da hora de dormir pode gerar agitação e dificultar o sono, prejudicando a recuperação muscular.

*Com informações de reportagem publicada em 27/08/2019