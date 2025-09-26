Topo

Notícias

Existe melhor horário para treinar? Compare os efeitos em cada período

Mais importante que o horário é manter a regularidade - iStock
Mais importante que o horário é manter a regularidade Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

26/09/2025 14h49

Talvez você se pergunte: afinal, qual é o melhor horário para ir à academia? A resposta é simples: não existe um momento certo ou errado. O mais importante é escolher um horário que caiba na sua rotina e permita manter a regularidade.

Ainda assim, diferentes períodos do dia podem oferecer vantagens fisiológicas e comportamentais que ajudam a potencializar determinados resultados.

Relacionadas

Diretriz diz que 12 por 8 é pré-hipertensão e sugere dieta Dash: como ela é

Pular e correr de quatro? Quadrobics vira febre fitness, mas tem riscos

Por que primos se apaixonam? Família e inconsciente podem influenciar união

  • De manhã: o corpo tende a queimar mais gordura. Isso porque o cortisol, hormônio naturalmente elevado ao acordar, estimula o uso de gordura como combustível durante atividades aeróbicas, como corrida ou bicicleta. Além disso, quem treina cedo costuma ter maior adesão ao exercício e até mesmo adotar hábitos mais saudáveis ao longo do dia, o que contribui para a perda de peso.
  • À tarde: o organismo atinge um pico de desempenho físico. Os músculos estão mais irrigados, as articulações bem lubrificadas e os níveis de energia elevados após as refeições. Estudos mostram que o desempenho muscular costuma ser melhor entre 14h e 18h, o que favorece treinos de força e de intensidade.
  • À noite: o destaque é para a hipertrofia e o bem-estar. Os músculos ainda estão aquecidos, a força tende a ser maior do que pela manhã e o treino coincide com a liberação noturna de hormônios como testosterona e GH, importantes para a reconstrução muscular. Além disso, malhar no fim do dia pode ser uma forma eficaz de aliviar o estresse acumulado.
correr - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Cada horário ajuda em objetivos diferentes

  • Quem busca emagrecimento pode se beneficiar do treino matinal, tanto pelo efeito fisiológico do cortisol quanto pelo impacto comportamental;
  • Quem busca rendimento e aumento de força encontra condições mais favoráveis na parte da tarde, quando o corpo já está ativo, mas ainda não cansado;
  • Quem busca hipertrofia e relaxamento pode tirar proveito do treino noturno, quando há mais força disponível e maior estímulo para os hormônios do crescimento.

Ainda assim, vale reforçar: todos esses efeitos são sutis. A frequência, a qualidade do treino, o descanso e a alimentação têm muito mais peso nos resultados do que o horário.

Desvantagens que podem atrapalhar

Apesar dos benefícios, cada período também apresenta desafios:

  • De manhã: a disposição e a força costumam ser menores, já que os músculos estão frios e o corpo ainda está "acordando";
  • À tarde: o problema é encaixar o treino na rotina -- o horário conflita com compromissos de trabalho, estudos ou família. Além disso, calor, poluição e baixa umidade podem atrapalhar atividades ao ar livre;
  • À noite: o cansaço acumulado do dia pode diminuir o rendimento. Há ainda o risco de compromissos inesperados levarem à desistência. Para alguns, o treino muito próximo da hora de dormir pode gerar agitação e dificultar o sono, prejudicando a recuperação muscular.

*Com informações de reportagem publicada em 27/08/2019

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Quem foi Cria, chefe do TCP morto, temido por moradores na Maré

Lukashenko diz que Putin tem uma proposta para Ucrânia que Trump conhece

Macêdo diz que passa por 'cerco político' no governo e que cargo é de Lula

Supercopa da França será disputada em janeiro no Kuwait

MP-SP intima esposa de Nunes a depor, sob risco de condução coercitiva

30 carros, armas e R$ 3 milhões: família acusada de agiotagem é presa na BA

Chuvas trazem rara floração ao Deserto do Atacama, no Chile

Trump repete afirmações sobre paracetamol e vacinas, desafiando críticas da comunidade médica

'Quem teme ser preso está querendo briga, não pacificação', diz Barroso

Pentágono convoca altos oficiais do Exército para reunião 'incomum'

Sabino pede demissão do Ministério do Turismo, mas ainda permanece no cargo