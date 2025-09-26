Maierovitch: Como Hitler, Netanyahu faz uso de propaganda de guerra na ONU
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz propaganda de guerra e ultrapassa os limites do direito internacional ao justificar ações em Gaza, afirma Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. O jurista lembrou atitude semelhante de Adolf Hitler antes de invadir a Polônia.
O discurso de Netanyahu na 80ª Assembleia Geral da ONU gerou boicote diplomático e críticas sobre crimes de guerra, enquanto Israel argumenta atuar em legítima defesa sob crescente pressão internacional por respeito às normas humanitárias.
Foi gravíssimo. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa, que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa, em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade.
Wálter Maierovitch
Para Maierovitch, a comunicação midiática do premiê, como o uso de QR Code em broche, segue estratégia antiga de manipular percepções e consolidar apoio político interno.
Um ponto que me parece fundamental e as pessoas não estão observando bem, mas que se chama 'propaganda de guerra', que é antigo, mas faz parte desse contexto de guerra, daí o nome propaganda de guerra. Hitler, três dias antes de invadir a Polônia, fez um discurso público que ele era um pacifista, que jamais ele desrespeitaria a soberania de outros estados. E três dias depois ele invadiu. Isso, então, ele usou uma propaganda de guerra para depois até justificar a invasão da Polônia. É algo muito forte, que o Netanyahu faz e fez a propaganda de guerra usando esse bóton, esse broche. É importante lembrar o Netanyahu que ele tem um apoio muito forte, evidente, do presidente dos Estados Unidos, mas ele faz todo um jogo interno. Porque se ele perder o apoio político que ele tem de partidos radicais, ele cai. E se ele cai, ele é processado internamente, corresponsabilizado pelo 7 de outubro. Por quê? Porque ele desguarneceu a fronteira com a faixa geográfica de Gaza e as forças dele foram dar apoio a construções definitivas dele na Cisjordânia, ou seja, em terra palestina. Para usar esse fato consumado de assentamentos que se tornam, na realidade, uma manutenção de posse ad eternum.
Wálter Maierovitch
