EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades militares dos Estados Unidos estão elaborando opções para atacar traficantes de medicamentos na Venezuela e os ataques dentro das fronteiras do país podem começar em questão de semanas, disse a NBC News, citando quatro fontes não identificadas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não aprovou nenhuma ação, e os EUA e a Venezuela estão conversando por meio de intermediários do Oriente Médio, acrescentou a NBC News.

(Por Kanishka Singh e Ismail Shakil)