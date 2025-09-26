Topo

Notícias

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

26/09/2025 21h03

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades militares dos Estados Unidos estão elaborando opções para atacar traficantes de medicamentos na Venezuela e os ataques dentro das fronteiras do país podem começar em questão de semanas, disse a NBC News, citando quatro fontes não identificadas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não aprovou nenhuma ação, e os EUA e a Venezuela estão conversando por meio de intermediários do Oriente Médio, acrescentou a NBC News.

(Por Kanishka Singh e Ismail Shakil)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU

Trump ordena liberação dos arquivos de Amelia Earhart conforme pressão sobre Epstein se intensifica

Após acusar Trump, Musk aparece em arquivos de Epstein com príncipe Andrew

Ilegal e lucrativo: Avanço do "garimpo de areia" ameaça ecossistemas no Brasil

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; veja números sorteados

Eslováquia desafia UE e muda Constituição em aceno anti-LGBTQ+

Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 13 milhões; confira dezenas sorteadas