Erdogan comemora "progresso significativo" em conversas com Trump

26/09/2025 17h03

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram "progressos significativos" em uma série de questões regionais e bilaterais em sua primeira reunião na Casa Branca em seis anos, ocasião em que discutiram a cooperação em Defesa e o comércio.

No entanto, um resumo oficial dos comentários de Erdogan a jornalistas em sua viagem de volta de Washington não fez qualquer menção direta às compras de petróleo russo ou à compra de jatos de combate dos EUA pela Turquia, parte central das conversas desta quinta-feira.

Depois de um relacionamento frio com o antecessor de Trump, Joe Biden, Ancara tem se empenhado em intensificar os laços pessoais amigáveis entre Erdogan e Trump e tirar proveito de uma administração norte-americana ansiosa por acordos em troca de armas de grande porte e acordos comerciais.

Erdogan disse que ele e Trump trocaram opiniões sobre medidas para impulsionar o comércio, incluindo a revisão das taxas alfandegárias para atingir a meta de US$100 bilhões, e acrescentou que saiu "feliz" da reunião.

"É certamente impossível resolver todas as questões em uma única reunião. Entretanto, essa reunião levou a um progresso significativo em muitas questões", disse ele, de acordo com uma transcrição compartilhada por seu gabinete nesta sexta-feira.

Ao revelar um acordo há muito esperado após a reunião, a Turkish Airlines disse que deve encomendar 75 aviões Boeing 787 e que concluiu as negociações para 150 aviões 737 MAX, sujeito a negociações de motores.

Após as conversas, Trump disse acreditar que a Turquia, um aliado da Otan, vai concordar com seu pedido para que pare de comprar petróleo russo. Nos últimos anos, a Turquia diversificou seus canais de fornecimento de energia, mas também se opôs às sanções ocidentais contra a Rússia por causa da invasão em grande escala da Ucrânia, dizendo que precisa equilibrar os laços com Moscou e Kiev.

Ao comentar as conversas entre Trump e Erdogan, o Kremlin disse nesta sexta-feira que a cooperação entre a Rússia e a Turquia continua.

Antes da reunião, Erdogan e Trump destacaram como principais pontos da agenda a venda dos caças F-16 da Lockheed Martin para a Turquia e seu desejo de superar as sanções dos EUA para comprar os avançados jatos F-35.

Trump também disse a jornalistas, antes e depois da reunião, que poderia suspender as sanções impostas por Washington em 2020 -- durante o primeiro mandato de Trump -- devido à aquisição de defesas antimísseis russas S-400 por Ancara.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu)

