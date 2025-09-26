Após acusar Trump, Musk aparece em arquivos de Epstein com príncipe Andrew

O dono do X, Elon Musk, e o príncipe inglês Andrew aparecem em documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019. Em junho, o bilionário acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de estar relacionado ao escândalo. No mês seguinte, ele apagou a publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

O CEO da Tesla é citado em documentos de 6 de dezembro de 2014, segundo a BBC. "Lembrete: Elon Musk irá para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda está acontecendo?)", diz o texto.

Arquivos foram entregues pelo espólio de Epstein ao Comitê de Supervisão da Câmara dos EUA. Esse é o terceiro lote compartilhado.

Registro diz que o príncipe estava com Epstein e a socialite Ghislaine Maxwell em um voo para a Flórida em 12 de maio de 2000. Ela foi condenada em 2021 por traficar garotas ao lado do gestor financeiro.

Documentos também citam um café da manhã com Steve Bannon, ex-estrategista de Trump. O encontro teria acontecido em 17 de fevereiro de 2019.

Outros nomes aparecem nos novos arquivos, como o empresário Peter Thiel e o fundador da Microsoft, Bill Gates. Em 2022, Gates disse à BBC que o encontro havia sido um erro.

Príncipe Andrew nega qualquer irregularidade. Musk já havia aparecido nos arquivos antes e negou qualquer envolvimento, segundo a BBC.

Membro da realeza britânica, o príncipe Andrew já respondeu a processo de abuso sexual relacionado ao caso Epstein. Ele foi acusado de manter relações sexuais com uma menor de idade por intermédio do empresário em uma "orgia com várias menores de idade". Na época, o Palácio de Buckingham destituiu Andrew de seus deveres militares e de seu título real. Em 2022, a vítima que havia denunciado o príncipe firmou um acordo de mais de R$ 91 milhões de dólares, em decisão que deu fim ao processo.

Entenda o caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.

O gestor financeiro se livrou de pegar prisão perpétua. O bilionário fechou um polêmico acordo que o livrou de ficar encarcerado pelo resto da vida e fez com que ele fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Enquanto estava preso, podia sair para trabalhar seis dias por semana.

Ele voltou a ser preso em 2019 acusado de tráfico sexual. Epstein foi acusado de traficar dezenas de meninas, de explorá-las e abusá-las sexualmente. Desse caso, o bilionário se declarou inocente e sempre negou as acusações. Após um mês na cadeia, ele foi encontrado morto na cela aos 66 anos. A causa da morte foi suicídio.

Muitas dessas jovens foram aliciadas pela socialite Ghislaine Maxwell, ex-noiva e amiga de Epstein. Ela foi presa em 2020 e sentenciada a passar 20 anos na prisão.

Trechos de documentos do caso Epstein foram divulgados na imprensa e revelaram que famosos e políticos participaram das polêmicas festas do empresário. Personalidades como Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Bruce Willis, Kevin Spacey, George Lucas e Naomi Campbell foram citados, mas nenhum deles foi acusado de praticar algum crime.

Políticos como o ex-presidente Bill Clinton e o atual mandatário dos EUA, Donald Trump, também são citados em documentos. Os dois, porém, não receberam acusações formais de crime algum.

Escândalo sexual de Epstein foi narrado na série documental "Sobrevivendo a Jeffrey Epstein". A produção conta detalhes do caso e mostra como o bilionário usou de sua fortuna, poder e relação com poderosos dos EUA para se escapar por tanto tempo da Justiça.