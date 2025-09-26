Topo

'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

O secretário do governo de SP e presidente do PSD, Gilberto Kassab - Raul Luciano - 9.jul.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 12h29

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse hoje que o "rumo" do partido é apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para uma candidatura à Presidência em 2026.

O que aconteceu

Kassab afirmou que, se Tarcísio não se lançar ao Planalto, o PSD vai apoiar dois nomes do partido. Os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR) são pré-candidatos à Presidência. "São dois quadros dentro do partido que se colocam como candidato e têm tido abertura para que se apresentem, mostrem o legado como governadores", disse.

O presidente do PSD afirmou que o partido está de "braços abertos para apoiar e ser apoiado". "Vamos aguardar antes as decisões, em especial aquela que diz respeito ao governador Tarcísio", ponderou Kassab. As declarações foram dadas em conversa com jornalistas durante evento da Comunitas, na capital paulista.

Jair Bolsonaro (PL) indicará um nome "em momento oportuno", afirmou Kassab. Segundo ele, o ex-presidente é um dos "grandes líderes políticos do Brasil" e, com a indicação de Bolsonaro, será possível construir uma "decisão final" com os partidos da direita e da centro-direita.

O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar.
Gilberto Kassab

Kassab também afirmou que "qualquer que seja a anistia, poderá ser um avanço". O presidente do PSD argumentou que enxerga que é preciso um conserto no Judiciário.

A Câmara dos Deputados discute a anistia aos condenados por atos golpistas, mas sem consenso por enquanto. A direita bolsonarista defende um perdão amplo, geral e irrestrito. Já o relator do texto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), diz que trabalha para um projeto de diminuição das penas, o que chamou de PL da Dosimetria.

