Economia da China está estável mas enfrenta barreiras comerciais crescentes, diz BC

26/09/2025 08h53

PEQUIM (Reuters) - A economia da China tem feito progressos constantes, mas enfrenta um ambiente externo cada vez mais "complexo e severo", com o aumento das barreiras comerciais, disse o banco central nesta sexta-feira.

O Banco do Povo da China disse que intensificará os ajustes da política monetária e administrará "adequadamente" a força e o ritmo de implementação com base nas situações econômicas e financeiras internas e externas, de acordo com um resumo da reunião trimestral de seu comitê de política monetária realizada na terça-feira.

(Reportagem de Ethan Wang e Kevin Yao)

